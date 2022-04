Mit tehet egy vállalkozás, ha váratlanul elveszti minden ügyfelét?

Az eslő ötlet nyilván, hogy hitelt vesz fel, de mire és milyet? A COVID járvány miatt sok vállakozás nézett szembe a problémával. Plicher Zoltán a Stúdió 68 Reklámajándék Kft. vezetője beszél a vállalkozás útjáról.

“Megbízhat bennünk, mi 20 éve álljuk a szavunkat!” – olvasható a Stúdió 68 Reklámajándék Kft. megújult weboldalán. A 2001-ben létrejött, kezdetben kis BT-ként működő kreatív stúdió reklám és promóciós ajándékok emblémázásával és kivitelezésével foglalkozik. Az egykori kisvállalkozás ma már sikeres Kft-ként működik. Folyamatosan frissülő katalógusokkal, modern technikákkal és rengeteg kreatív ötlettel gondoskodnak kiterjedt ügyfélkörük maximális elégedettségéről. De még egy ilyen sikeres és gyors ütemeben fejlődő vállalkozás életében is eljöhet az időszak, amikor segítségre van szükség.

A stúdió 2001 óta folyamatosan fejlődik, egyre több termékkel és állandó ügyféllel dolgoznak együtt, egymást követik a megkeresések. Ilyen dinamikus fejlődés mellett miért volt szükség hitelfelvételre?

A hitelre azért volt szükségünk, mert a koronavírus-járvány olyannyira megviselte cégünket, hogy bizony volt olyan időszak, amikor egyáltalán nem volt forgalmunk. Ekkor beláttuk, hogy lépnünk kell. Először a bankoknál próbálkoztunk a hitelfelvétellel, de sorra kaptuk az elutasításokat, én egy idő után már lemondtam arról, hogy valahonnan sikerül segítséget kapnunk. Aztán 2-3 hét múlva ajánlották nekünk a Széchenyi hitelt, amit nagyon gyorsan és gördülékenyen fel tudtunk venni. Ez azért volt fontos nekünk, mert ezáltal sikerült befektetnünk a jövőbe.

Plicher Zoltán, Stúdió 68 Reklámajándék Kft.

Hogy nézett ki pontosan a jövőbe való befektetés? Mit tudtak megvalósítani a Széchenyi Kártya Programnak köszönhetően?

Ebből a pénzből sikerült fejlesztenünk weboldalunkat, bővítettük a portfoliónkat és termékkínálatunkat. Sikeresen létrehoztuk katalógusainkat, melyek már az új weboldalunkon jelenhettek meg. Szerencsére nem kellett elbocsátanunk senkit, sőt anyagi lehetőségeink azt is megengedték, hogy humán erőforrásainkat is bővítsük. Abban hittünk, hogy a vírusból van kiút, ezért a jövőre kell koncentrálni. Azt gondolom, hogyha valaki meri vállalni annak a kockázatát, hogy befektessen a jövőbe, akkor az a befektetés előbb-utóbb meg is fog térülni.