Négyen esélyesek a Momentum elnöki posztjára

Sem Fekete-Győr András, sem Donáth Anna nem indul a posztért.

Az ATV megnézte, kik lehetnek az alkalmas személyek a Momentum elnöki posztjára.

1. Orosz Anna, aki újbudai alpolgármesterként nyert nagyot április 3-án.

Fotó: Mónus Márton/MTI

Először az ellenzéki előválasztáson győzött főlényesen a DK-s Gy. Németh Erzsébettel szemben, majd végül a Fidesz-KDNP jelöltjét, Dr. Simicskó Istvánt is simán megverte a XI. kerületben.

2. Kerpel-Fronius Gábor is szóba került.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A Momentum főpolgármester-helyettese nagy népszerűségnek örvend a szervezeten belül, korábban a párt indította a főpolgármester-jelölti előválasztáson is, ahol végül a harmadik helyen végzett Karácsony Gergely és Kálmán Olga mögött.

3. Cseh Katalin is esélyes.

Fotó: MTI/Kovács Attila

Ő is népszerű a párton belül és kívül is. Cseh volt ugyanis az arca a Momentum 2019-es EP-választási kampányának, amely meghozta az első komoly sikert a pártnak, hiszen végül két képviselőt is delegálhattak az Európai Parlamentbe. Korábban a párt elnökségének tagja is volt, így belülről is ismeri a szervezet irányítását.

4. Hajnal Miklós

MTI Fotó: Mónus Márton

Hajnal Miklós lehetséges jelölt lehet a posztra. Ő jelenleg is Momentum vezetőségének tagja, korábban a párt szóvivője is volt.