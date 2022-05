Hétfőtől lépett életbe a taxisok hatósági tarifáinak drágulása, ám egyes taxistársaságok ezzel párhuzamosan már meg is növelték a tagdíj összegét, vagy pedig ezt tervezik épp.

Nem sokáig örülhettek a taxisok annak, hogy hétfőtől drágultak a hatósági tarifák (az alapdíj 700-ról 1000 forintra, a kilométerdíj 300-ról 400-ra, a percdíj pedig 75 forintról 100 forintra emelkedett), ugyanis a taxistársaságok máris bejelentették, hogy emelni fogják a tagdíjakat – írja a 24.hu.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CC0

Egy taxis a lapnak a következőket mondta el:

Azért szerettünk volna tarifaemelést, mert mindenki belőlünk él. Most, hogy megkaptuk, gyorsan el is veszik egy részét. Pedig ez nekünk szólt.

A lap információi szerint több fővárosi taxitársaság az emelést követően már meg is növelte a tagdíjak összegét, más társaságoknál pedig tervezik az emelést. A Főtaxinál közel havi 40 ezer forinttal nőtt meg a tagdíj összege – írja a lap saját információira hivatkozva –, ez heti lebontásban 9500 forintos emelést jelent. A 24.hu kereste a Főtaxit, amely válaszában nem erősítette meg az emelés összegét, de nem is cáfolta.

Azt írták:

"Az utaskiszolgálás hatékonysága érdekében a Főtaxi új prémium tagdíjrendszert vezet be. A taxis franchise partnereink május 23-tól a heti átlagos fuvarszámok teljesítésével automatikus jóváírást kapnak a következő heti tagdíjból. A prémium rendszer lehetővé teszi, hogy a kiemelt időszakokban és viszonylatokban végzett szolgáltatás ellentételezéseként partnereink akár a korábbinál alacsonyabb tagdíjat fizethessenek."

A lap értesülései szerint a City Taxinál ennél kisebb mértékű emelést vezettek be, havi 10 ezer forintos tagdíjnövekedésről kaptak információt. Keresték a társaságot, de nem kaptak választ a kérdéseikre – mint ahogy a 6X6 Taxival is így jártak. A Bolt elnevezésű taxis cégnél is többet kell fizetnie a taxisoknak, ott százalékos rendszer alapján megy a működés.

A 24.hu-nak egy taxis név nélkül elmondta, a használt autók árának növekedése szintén komoly gondot okoz a szakmában, mivel 10 évnél öregebb autóval nem lehet dolgozni.

Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke konkrét emelésekről nem tud, de információi szerint töb társaság is tervezi a tagdíjak növelését – olvasható a cikkben. Metál hozzátette, ez szerinte érthető. Azt ugyanakkor pozitívnak nevezte, hogy az eltérő mértékű emelések miatt akár egy verseny is kialakulhat a piacon, ami szerinte nem feltétlenül tenne rosszat a taxisoknak.