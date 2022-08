Ősszel újabb koronavírus-hullám jöhet Rusvai Miklós szerint

Az állatorvos-virológus úgy látja, "kinyitott" a világ, nincsenek már nagy korlátozások, ez pedig berobbanthatja ősszel a koronavírus terjedését.

A TV2 hírműsorában nyilatkozott Rusvai Miklós állatorvos, virológus arról, hogy miképp is látja jelenleg a világjárvány "állását".

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Az Index cikke szerint a műsorban elhangzott, hogy az egészségügyi világszervezet (WHO) európai igazgatója már két hete is arra figyelmeztetett, hogy újabb hullám jöhet az ősszel, amennyiben az országok most nem tesznek lépéseket a terjedés megfékezése ellen.

Rusvai a Tényeknek azt mondta, a fertőzés jelenleg azért terjed gyorsan, mert "a világ kinyitott", feloldották a korlátozásokat.

Az omikronnak ez a BA.4, BA.5-ös változata, ami most kering, ez még fertőzőképesebb, mint a korábbi változatok

– magyarázta a műsorban Rusvai.

A szakértő szerint az utóbbi hetekben megfázásszerű, enyhe tüneteket észleltek a betegeknél, a legfrissebb adatok szerint Magyarországon jelenleg 28 510 aktív koronavírusos beteg van. Ez a hullám "talán most tetőzik, utána levonul" – magyarázta az állatorvos-virológus, és hozzátette, ősszel jöhet egy újabb hullám.

Amikor az emberek visszatérnek a szabadságból, beköszönt a hűvös, nyirkos idő, akkor majd vélhetőleg egy újabb járványhullám indul meg

– mondta el a műsorban Rusvai.

A cikk szerint a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) legutóbbi adatai alapján a szennyvízben mért koronavírus-koncentráció Nyíregyházán emelkedett nagy mértékben, a többi városban csak kisebb mértékű az emelkedés, vagy pedig stagnálás van.