A kormánypárt csütörtökön reagált a DK-s Varju László nyilatkozatára.

MTI/Kovács Tamás

A Fidesz közleményében azt írta, Gyurcsány Ferenc láthatóan mindennap megüzeni, hogy készül és vissza akar térni a kormányzásba, „neki a háború is csak erről szól”.

Egész Európa és Magyarország is szenved a háború és a brüsszeli szankciók következményeitől, háborús infláció, háborús energia- és gazdasági válság van. Gyurcsány Ferencnek azonban most is kizárólag csak azon jár az esze, hogyan tudna újra hatalomra kerülni

– írták, nem véletlenül hangsúlyozva a brüsszeli szankciók „súlyosságát”, ami a választási ígéretek megszegésére sarkallta az Orbán-kormányt.

Szerintük Gyurcsány Ferencet „azért zavarta el a magyar nép, mert ő háború nélkül is gazdasági válságba, tömeges munkanélküliségbe és az államcsőd szélére taszította az országot, energiaválság nélkül is háromszorosára emelte a gáz és duplájára az áram árát, háborús infláció nélkül is elvette a munkavállalók, a nyugdíjasok és a gyermekes családok pénzét”. Azt persze nem tették hozzá, hogy a jelenlegi kormány döntései miatt száguld az infláció és szállnak el az árak Magyarországon.

A közleményt azzal zárták, hogy

Gyurcsány és a baloldal tönkretette az országot.

Varju László, a DK országgyűlési képviselője csütörtöki sajtótájékoztatóján azt mondta, mostanra a Matolcsy György vezette jegybank is beismerte, hogy nagy a baj a magyar gazdasággal, és jelezte, a párt szerint a hónapok óta tartó drágulás „az évtizedes forintgyengítés, a Fidesz gazdaságpolitikájának egyenes következménye”.