Elemzők: újabb kamatemelésre készülhet kedden a Magyar Nemzeti Bank

Szakértők szerint kedden 100 bázisponttal emelheti meg a Monetáris Tanács a kamatértéket. Elemzők szerint az infláció tovább emelkedhet, várhatóan 20 százalék körüli értékre, vagy akár annál feljebb is. A gyenge forintárfolyam kapcsán egyes elemzők szerint még lehetnek újabb történelmi mélypontok.

A Portfolio.hu cikke szerint a szakértők úgy látják, hogy kedden ismét kamatemelésre készülhet a Magyar Nemzeti Bank (MNB), a Monetáris Tanács az előzetes várakozás alapján 100 bázisponttal 11,75 százalékra emeli az alapkamatot, és két nappal később ugyanennyivel fog emelkedni az egyhetes irányadó ráta is.

Fotó: wikipedia Közkincs/Egrian

Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemzője szerint várhatóan tovább folytatódik a kamatok emelése, ő úgy látja, hogy az inflációs kockázatok továbbra is erőteljesen felfelé mutatnak, a jegybanknak pedig különösen aggasztó lehet a maginfláció látványos gyorsulása, valamint az inflációs várakozások magas szinten ragadása.

"Emellett a forint állandósult erős volatilitása és a kívánatosnál gyengébb szintje szintén a további monetáris szigor irányába mutat" Nyeste szerint, aki úgy látja, a 100 bázispontos emelés tűnik a legvalószínűbbnek, de ő egy ennél kicsivel szigorúbb emelést sem tartana meglepőnek – olvasható a cikkben.

Jobbágy Sándor, a Concorde szakembere szerint is 100 bázispont körüli kamatemelés várható, a piacok is ezt árazták be.

Isépy Tamás, a Századvég Gazdaságkutató elemzője azt emelte ki a lapnak, hogy "az elhúzódó háború miatt drasztikusan növekvő energiaárak és a rezsicsökkentés feltételeinek módosítása továbbra is felfelé mutató inflációs kockázatot jelentenek", de a forint gyenge árfolyama is befolyásoló tényező. Isépy szerint még 2023 elején is emelnie kell majd a kamaton az MNB-nek, amely csak 16 százalék körül állhat majd meg.

Trippon Mariann, a CIB Bank elemzője szerint is kamatemelés várható az MNB-től, a rezsicsökkentés kivezetése 2-3 százalékkal megdobta az inflációt, a vállalatok pedig az input költségek és a béremelések miatt állandó nyomás alatt vannak, ezért várhatóak még árváltozások a továbbiakban.

"Amennyiben a benzinársapka októbert követően is marad, valamivel 20% felett várható a tetőzés, ha azonban eltörlésre kerül, decemberre akár 22%-ig is emelkedhet az infláció"

- mondta el a lapnak Trippon Mariann, aki szerint az elmúlt hetek energiapiaci fejleményei alapján a lakossági rezsi "piaci árában" sem elképzelhetetlen a változás, ami szintén átírja a következő időszak pályáját. Az elemző úgy látja, hogy a jelenlegi számítások szerint jövő ősszel lehet egy számjegyű az infláció újra, de éves átlagban még 2013-ban is 13 százalék felett lehet a pénzromlási ütem.

A gyenge forintárfolyam kapcsán Isépy Tamás arról beszélt a lapnak, hogy a júliusi 416,85 forintos eurószint nem biztos, hogy a forint idei leggyengébb teljesítményét mutatta. Ha lesz megállapodás az Európai Bizottsággal, akkor is elképzelhető egy új mélypont 420 forintos szint környékén, de ha nem lesz megállapodás, akkor akár 435-ig is gyengülhet a forint.

Virovácz Péter, az ING Bank elemzője úgy látja,

"a kamatemelés célja az infláció letörése, amelyhez azonban szükség lenne a forint stabilizálására, de még inkább az erősítésére."

További részleteket a Portfolio.hu cikkében lehet olvasni.