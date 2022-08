Harminc százalékos lehet tanévkezdéstől a drágulás az iskolai menzákon az infláció miatt

A hónap végén derülhet ki, hogy mennyivel emelkedik a közétkeztetés ára, a cégek és önkormányzatok a napokban tárgyalják az új árakat.

Az InfoRádiónak nyilatkozott a Közétkeztetők és Élelmezésvezetők Országos Szövetségének elnöke, Zoltai Anna, aki szerint harminc százalékkal drágulhat az iskolai közétkeztetés szeptemberben. Zoltai az áremelést azzal magyarázta, hogy az alapanyagok, a rezsi és a céges autók üzemanyaga is sokkal megdrágult, a dolgozók is magasabb bért követelnek, emiatt pedig a közétkeztetőknek is muszáj árat emelniük.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Zoltai arra is kitért, hogy már tavasszal 30 százalékos emelkedés volt tapasztalható, és most a tanévkezdéskor nagyjából ugyanilyen mértékű emelkedésre kell számítani a közétkeztetési térítési díjaknál. Kiemelte, benne van a kockázat a rendszerben, hiszen senki sem tudja, hogy év végén még milyen árváltozások, emelkedések lesznek, amik visszahatnak a rendszerre.

Zoltai Anna azt is elmondta az InfoRádiónak, hogy a kormány épp most kezdte ellenőrizni a menzákat a 2014-ben bevezetett szigorú szabályok alkalmazása kapcsán, azt vizsgálják többek közt, hogy a korcsoportra lebontott kötelező napi energia- és tápanyagbeviteli értékek teljesülnek-e. A közétkeztetők szövetségének elnöke ebben a jelenlegi gazdasági helyzetben nem tartja szerencsésnek az ellenőrzést, mivel a rendelet jelenleg a gazdasági okok miatt betarthatatlan, ezt már tavasszal is jelezték az illetékes államtitkárságnak. emellett azt is jelezték az illetékeseknek, hogy jelenlegi helyzet miatt komoly pályaelhagyás tapasztalható a konyha- és élelmezésvezetők között.

Zoltai Anna szerint a cégek és az önkormányzatok ezekben a napokban tárgyalják az új menzai árakat, így a szülők a hónap végén fogják megtudni, hogy mennyivel fog többe kerülni a gyerekek bölcsődei, óvodai és iskolai étkeztetése.