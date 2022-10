Hodász András először szólalt meg azóta, hogy felmentették

Hodász András most először írta le gondolatait azóta, hogy kérésére felmentették a papi szolgálat alól.

MTI Fotó: Komka Péter

A plébános a Szemlélek oldalán megjelent cikkében írta le gondolatait.

„Ezerrel dübörög a népszámlálási kampány – valljuk meg, hogy katolikusok vagyunk –, én meg itt ülök az albérletemben, a szabadságom harmadik hetében, és gondolkodom”

– írta Hodász a cikkében.

Ezután arról ír, hogy

talán az utóbbi időben nagyobbrészt kritikával illettem az Egyházamat, és emellett keveset dicsértem – így kialakulhatott az a hamis kép, hogy voltaképpen nem szeretem. Meg is kérdezte valaki, hogy be fogom-e jelölni a népszámlálási kérdőíven, hogy katolikus vagyok. (Be.)

Hodász szerint sokan azt gondolják, hogy azért is „lépett le”, mert túl sok volt a konfliktus, vagy esetleg megharagudtak rá „odafent” a cikke miatt, amiben leírta, hogy mi az az öt dolog, amit változtatna az egyházban. Pedig a valóság – mint írja – most is összetettebb.

Kiemelte azt is, hogy nagyon fontos számára a hite és a közössége, ezért nem tervezi elhagyni.