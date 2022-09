Felmentették Hodász András atyát a papi szolgálat alól

Saját kérése volt ez az influenszerként komoly népszerűséget szerző plébánosnak.

A 24.hu cikke szerint saját Instagram-oldalán tudatta követőivel az influenszerként komoly ismertséget szerző Hodász András atya (aki korábban a Papifrankó című Youtube-csatornát kezelte), hogy Erdő Péter bíboros felmentette őt a papi szolgálat alól, ez a saját kérése alapján történt.

Hodász András atya szeptember 11-én az angyalföldi Szent Mihály plébánián

Fotó: Facebook/Csiga Gergely, XIII. ker. alpolgármester

Ma megtartottam utolsó miséimet. Erről most itt többet nem írnék, és titeket is kérlek, amennyiben lehet NE írjatok, Ne hívjatok, most elcsendesedésre és nyugalomra van szükségem. A közösségi média aktivitásból is visszább veszek. Ha tehetitek, inkább imádkozzatok értem, az mindig jól jön. Köszönöm!