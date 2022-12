Google-keresési statisztika: nagyon sokakat érdekelt a forint gyengülése és Herczeg Erika 2022-ben

A Google-keresések alapján ezek voltak 2022 legfelkapottabb témái Magyarországon.

Fotó: pixabay.com

A Google összegyűjtötte keresőjének legfrissebb adatait, és idén huszonötödik alkalommal ismét közzétette a leggyakoribb keresőkifejezések listáit – írja a hvg.hu.

Az összesített listát az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos keresések formálták a legnagyobb mértékben, „Ukrajnára” kerestek rá a legtöbben. Dobogós helyezést értek el az idei év fontos magyar közéleti eseményeire utaló „népszámlálás 2022” és a „választás 2022” keresőszavai.

A magyar felhasználókat értelemszerűen a forint brutális gyengülése is intenzíven foglalkoztatta, ezért sokan ütötték be a keresőbe az „EUR to HUF” kifejezést, de a top 10-be bekerült még a szavak közé az X Faktor zsűritagja és mentora, Herceg Erika, Putyin és a rezsicsökkentés is.

A filmek, sorozatok és televíziós műsorok felkapott keresései között magyar és nemzetközi találatok is szerepeltek, előkelő helyet foglalt el például az Uncharted, a Sárkányok háza, a Celeb vagyok, ments ki innen! és az X faktor is.

A híres emberek közül

Herceg Erika Kulcsár Edina Putyin Johnny Depp G.w.M.

végeztek az élen.