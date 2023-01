A Pepco a magyarok egyik legkedveltebb üzletlánca, mert minden kapható a háztartási kellékektől a ruházatig, mindezt potom pénzért. Most azonban rájuk borult a népharag.

Naponta több tízezren fordulnak meg a Pepco magyarországi üzleteiben, kiemelt napok persze itt is az aktuális akciós időszakok kezdete (csütörtök-péntek) – írja a Promotions.hu. Mivel a Pepcóban igencsak korlátozottan kaphatók az akciókban meghirdetett termékek, érdemes már az akció első napján, minél korábban megrohamozni valamelyik üzletüket, hiszen nincs rá garancia, hogy másnap, vagy akár aznap délután találunk még mondjuk abból a szép függönyből vagy lámpából, amit kinéztünk az újságban.

Ez a fajta készlethiány – pontosabban limitált készlet – elég bosszantó tud lenni, és emiatt folyamatosan érkeznek is a vásárlói panaszok a Pepco közösségi oldalára – hozzá kell tenni, hogy a reklámújságokban mindig fel van tüntetve, hogy "a készlet erejéig". A Promotions.hu szerkesztőségébe is többször érkeztek már be dühös levelek és kommentek, azt is mondhatnánk, hogy népharag zúdult a Pepcóra.

„Jó lenne, ha Pepcoban normálisan fel lennének töltve a készletek azokból a termékekből, amiket meghirdetnek. Komolyan mondom, hátravan még 2-3 nap az akcióból, de már nem lehet kapni valamelyik terméket. Ez nagyon bosszantó tud lenni, és amikor megkérdezem a dolgozóktól, hogy miért nem tartanak többet belőlük, csak annyit válaszol rá, hogy legközelebb jöjjek hamarabb, és akkor biztos lesz. És mégis hogy jöjjek hamarabb, amikor én is dolgozom 4-ig? Vegyek ki emiatt szabadnapot vagy mi? Komolyan mondom, nevetséges az egész!”

- írta az egyik felháborodott vásárló a panaszában.

A Pepco egyenlőre nem reagált az őket ért vádakra