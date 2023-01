Lékai-Kiss Ramóna egy évig nem vásárolt ruhát, ezért spórolt

A színésznő tavaly tett fogadalmat, miszerint egy éven keresztül egyetlen új ruhát sem vásárol magának – írja a Velvet.hu.

Fotó: Facebook

A műsorvezetőként is dolgozó híresség a Best magazinnak fejtette ki részletesen, pontosan hogyan is nézett ki ez a fogadalom.

„Ha ruhákat nem is, de fehérneműt, zoknit, harisnyát vehettem, és ebben éltem ki magam. De a viccet félretéve, tényleg betartottam a fogadalmam, és a megspórolt pénzt, amit amúgy ruhára költöttem volna, igyekeztem félrerakni. Igazából észre sem vesszük, hogy megvásárolunk egy pólót, és máris röpködnek az ezer, kétezer, sokezer forintok. Úgyhogy örülök, hogy ezt a pénzt hasznosabb dologra költöttem, és el tudtunk menni belőle nyaralni”

– árulta el. 2023-ra is hozott egy szabályt.

