Faggyal, élénk széllel zár a hét

Napközben sem lesz nagyon 0 foknál melegebb, viszont a szombati szélviharokhoz képest már jelentősen csendesebb légmozgásra lehet számítani. Éjjel egyes helyeken -10 vagy még annál is hidegebb lehet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint vasárnap a felhőátvonulások mellett mindenütt legalább néhány órára kisüthet a nap, főként a Dunától keletre állhatnak össze jobban a felhők. Csapadék nem valószínű. Az északi szél nagy területen megélénkül, a Dunántúlon és az Alföldön meg is erősödik, északkeleten a hóval borított tájakon az élénk, erős szél még hordhatja a havat. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 0 fok körül valószínű. Késő estére -9 és -1 fok közé hűl le a levegő.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Vasárnap éjjel derült vagy gyengén felhős ég várható, majd a hétfő hajnali órákban fátyolfelhők sodródnak be az északi területek fölé. Csapadék nem valószínű. A szél egyre veszít erejéből, de a Tiszántúlon élénk maradhat az északkeleti szél még a hajnali órákban is. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -10 és -4 fok között alakul, de a fagyzugos helyeken néhány fokkal alacsonyabb értékeket is lehet mérni.

Hétfőn az előrejelzés szerint változóan felhős időre számíthatunk, hazánk nagy részén többórás napsütéssel. Számottevő csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szelet több helyen élénk lökések kísérhetik. Kora délután -3, +2 fokot mérhetnek.