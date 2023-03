Szétszakad az ország gazdagok és szegények egészségügyére – fideszes tévében magyarázták el, mi a baj a MOK szétverésével

Dr. Álmos Péter a Magyar Orvosi Kamara (MOK) alelnöke a kormány egyik propaganda tévéjében beszélt arról hétfőn, hogy a kamara szerint az egészség nem üzlet.

Dr. Álmos Péter angyali türelemmel magyarázott a propagandistának. Forrás: Hír TV

Ez a felfogás pedig komoly érdekeket sért. Az embereket Dr. Álmos szerint a magánegészségügy irányába kényszerítik. A HírTV Napi aktuális című műsorában Dr. Álmos felidézte, hogy 2020. október 3-án abban egyeztek meg Orbán Viktor miniszterelnökkel, hogy a kamara kérésének megfelelően a hálapénz illegális lesz, az orvosok bérrendezése megtörténik, és a harmadik: az egészségügyi átalakításban részt vesznek, bevonják az orvosokat, azokat, akik a betegágy mellett vannak. A covid idején érthető volt, hogy ez nem megy azonnal. Az új kormány felállásával azonban úgy gondolták, hogy ennek itt az ideje, részt kell venniük, erre ígéretet is kaptak – írja az RTL.

Takács államtitkár azt mondta, hogy semmi olyan nem kerül a parlament elé – ez volt az első megszólalása –, ami az orvostársadalom támogatását nem bírja. Ez rögtön a törvénymódosításnál megbukott.

Álmos Péter szerint nem tárgyalások voltak a MOK-kal, hanem az államtitkár elment, és közölte, hogy mi lesz. A kamara pedig jelezte, többször is, hogy mik azok a pontok, amiket elfogadhatatlannak tartanak. Ezek nem változtak meg, ez vezetett oda, hogy a tagság felszólította a kamarát, hogy lépjenek.

Az orvoskamara nagyon demokratikus szervezet. Úgy képzeljék el ezt a küldöttgyűlést, mintha a parlamentben százezer ember ülne, és ők döntenének.

M. Dobos Marianne felmondva a kormánypropagandát, azt állította hogy a megyei kamarai vezetők fenyegették azokat az orvosokat, akik nem értettek egyet a felmondások letétbe helyezésével.

Álmos Péter a kormány alkalmazottját, egy kollegiális vezetőt idézte, aki egy ülésen arról beszélt: aki a kamara akciójában részt vesz, az politikai tettet hajt végre, és nem érdekli, be fogja osztani ügyeletbe akkor is, ha nincsen szerződése. Az ilyen orvosokat pedig erkölcstelen embereknek nevezte a szóban forgó kormánytisztviselő. A MOK-hoz jelzések érkeztek be emiatt, a MOK-nak pedig etikai kódexe alapján indított független vizsgálatot.