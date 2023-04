Orbán Viktor ismét posztolt Donald Trumppal, hogy biztosítsa őt a támogatásáról.

MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A miniszterelnökünk legújabb Twitter-posztján az Egyesült Államok volt elnökével szerepel, Donald Trumppal. Mint ismert, Trump a gyanú szerint közvetítőin keresztül hallgatási pénzt fizetett ki még 2016-ban az elnökválasztási kampány során, emiatt most vádat emeltek ellene és bűnügyi nyilvántartásba vonhatják. De emellett több más eljárás is folyik ellene, amelyek között polgári per is akad, mégpedig nemi erőszak miatt.

Az elnök meghallgatására kedden kerül sor New Yorkban, de láthatja, hogy aggodalomra semmi ok, ha olyan emberek állnak mellette, mint maga Orbán Viktor.

„Harcolj tovább, elnök úr! Veled vagyunk” –írja.