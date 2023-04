Minden eddiginél durvább árháborúba kezdett a Tesco és az Aldi

Az Aldi húsvét előtt robbantott: 7-50 százalékos kedvezményt adtak a vásárlóiknak. A húsvéti édességek egy részét például harmadával olcsóbban lehet most megvásárolni.

Durvul az árverseny. Forrás: Pixabay

A Tesco válaszlépésével megemelte az árstopos termékek vásárlási limitjét, sőt a tojás esetében el is törölte. Emellett a húsvéti ételek fontos hozzávalóinak is jelentősen csökkentette az árát. Ráadásul 20 000 forintos vásárlás esetén jelentős, 2500 forintos kedvezményt is adnak a Clubcard applikáció használóinak – írja a Privátbankár.

Hevesi Nóra, a Tesco Magyarország kommunikációs vezetője szerint a

különféle húsvéti kedvezményeink is jól tükrözik stratégiánkat, miszerint nem egy-egy termék árának csökkentésére van szüksége a magyar családoknak. Április 5-től egyes sajtok több mint 50 százalékos, a magyar fejes saláta 35 százalékos kedvezménnyel, a húsvéti reggelik elengedhetetlen tartozéka, a magyar hónapos retek pedig közel féláron szerezhető be.

A fonott kalács 40 százalékkal, a húsvéti húsok 20 százalékkal, az ünnepi édességek és italok mintegy 30 százalékkal olcsóbban kaphatók a brit bolthálózatnál – írja az ATV.