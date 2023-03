Több másik üzletlánc után a Lidl is csökkenti az egyik alapvető élelmiszer árát: olcsóbban vásárolhatunk sajtokat.

MTVA/Bizományosi: Róka László

Az Aldi és a CBA után most a Lidl is bejelentette: csökkentik a sajt árát a boltjaikban. A vállalat szerint náluk március 1., szerdától lépett életbe az árcsökkenés, és azóta terméktől függően 20-23 százalékkal alacsonyabb áron kínálják a magyar beszerzésű trappista sajtjaikat. Az Aldit követően aztán a CBA is közölte, hogy ők is hasonló lépést tesznek: 20 százalékot meghaladó mértékű árcsökkentést vezettek be ugyanezen a terepen.

Erre a vonatra ült most fel a Lidl is – írja az index.hu a Világgazdaság információira hivatkozva. Hétfőtől (március 6.) kezdve csökkenti a kínálatában található, legnépszerűbb sajtok árát. Tőzsér Judit, az üzletlánc vállalati kommunikációs cégvezetője azt mondta, hogy a sajtok ára kiszereléstől és típustól függően akár 25%-kal csökken.

A Lidl tételesen fel is sorolt néhány terméket, amelynél érezhető lesz az árcsökkenés. Ebből az látszik, hogy a boltlánc szintén a hazai beszerzésű, saját márkás (Pilos) trappista sajtoknál hajtott végre árcsökkenést.

Tőzsér Judit arra is emlékeztetett a Világgazdaságnak adott nyilatkozatában, hogy a vállalat január elejétől már csaknem 200 termék árát csökkentette tartósan, és a jövőben is céljuk lesz, hogy további árcsökkenést, kedvezményeket tudjanak biztosítani a vásárlóiknak minél több termékkategóriában.

A lap arról is beszámolt, hogy az árháborúnak a következő szakaszában újabb alapvető élelmiszer árát csökkenthetik az üzletek: ez pedig a száraztészta. Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója ugyanis a VG-nek már jelezte, hogy néhány nap múlva csökkentik a tészta árát, bár a fentieknél csak kisebb mértékben, mindössze 5 százalékkal.