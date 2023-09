Hajnali melegrekordot hozott a front, ami miatt még hétfőn is felhőszakadásra figyelmeztetnek

Hiába van szeptember vége, volt, ahol még hajnalban is melegebb volt 20 foknál.

Illusztráció: Pixabay.com

A hullámzó frontrendszer előtt ismét megdőlt a hajnali melegrekord: szombat reggel Debrecen Kismacs városrészében csupán 20,3 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet

– közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap. Ezzel új napi országos rekord született. A korábbi rekord 20,0 fok volt, amit 1981-ben Győrben regisztráltak.

Többnyire lesz az idő vasárnap estig, de keleten időszakosan szakadozhat a felhőzet – derül ki az előrejelzésből. Kisebb-nagyobb megszakításokkal, de továbbra is többfelé várható eső, záporeső, a Dunától keletre zivatarok is kialakulhatnak. Arra is figyelmeztetnek:

Elsősorban az ország középső harmadán jelentős mennyiségű csapadék is hullhat.

A csúcshőmérséklet 15 és 26 fok között várható, a 20 foknál magasabb értékeket elsősorban a keleti, északkeleti megyékben mérhetjük. Késő estére 13 és 19 fok közé hűl le a levegő.

Hétfőn délelőtt még az ország nyugati, délnyugati részén lehet több a felhő, és ott előfordulhat eső, záporeső, esetleg délen zivatar is. Ezt követően e területeken is naposra fordul az idő. A csúcshőmérséklet 22 és 29 fok között alakul, legmelegebb a keleti, északkeleti vidékeken várható.

A meteorológusok a figyelmeztető előrejelzésükben azt írják, vasárnap és hétfőn az ország keleti felében zivatarra és felhőszakadásra kell számítani. Vasárnap keleten és nyugaton széllökésekre is figyelmeztetnek.