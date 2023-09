Kihúzta nyakát a hurokból Karácsony – így örül most Budapest főpolgármestere

Azonnali jogvédelem keretében tiltotta meg az államnak a Fővárosi Ítélőtábla szerdai végzésével, hogy több pénzt emeljen le Budapest számlájáról, mint amit forrásként biztosít a városnak. A hírt közölte Karácsony Gergely főpolgármester szerdán közösségi oldalán.

Karácsony Gergely ütközetet nyert. Forrás: Facebook

Azt írta, hogy érvényt szereztek a budapestiek akaratának, a bíróság azonnali jogvédelmet adott Budapestnek a kormányzattal szemben.

A Budapest-ellenes kormányzati sarcpolitika igazságtalan és káros. Most már arról is bírósági papírunk van, hogy nagyobb sérelmet okoz a közérdeknek, mint amekkora előnyt a kormányzat remél tőle

– tette hozzá.

„Elmondtuk már sokszor: ez a kormány az elmúlt években több mint 220 milliárd forintot vett el Budapesttől, több sarcot kell befizetnie a az államnak, mint amennyi támogatást kap, vagyis Budapest finanszírozza a kormányt, és ez tarthatatlan. A bírósági végzés az azonnali jogvédelem elrendeléséről azon alapul, hogy a kormányzati elvonás a közérdek súlyos sérelmével jár. Erre mondtuk: a kormányzati sarcpolitika Budapest-ellenes politika” – fogalmazott.

Érvényesítettük hát a bíróságon a budapestiek érdekét, örömmel tölt el, hogy Magyarország, ha nyomokban is, de mégiscsak jogállamot tartalmaz. Érvényt szereztünk a Budapesti Lakógyűlésen szavazó budapesti polgárok akaratának is, amely szerint a város igazságtalan sarcot ne fizessen a kormánynak. Hát, akkor mostantól elvenni sem tudnak többet a központi költségvetés javára, mint amit kapunk onnan. A gazdasági válság idején sem szűnő kormányzati sarcpolitikával szembeni kiállással, a budapesti túlélőcsomag intézkedéseivel, valamint takarékos gazdálkodással a kormányzati ellenszélben is megőriztük a város működőképességét, és nem mondunk le a fejlesztéséről sem.