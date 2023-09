Gyurcsány már leplezetlenül Orbán szlogenjeit ismételgeti: „tisztességes jólétben élő középréteget” emleget, de Karácsony támogatásáról még nem döntött

Azt viszont sajnos még nem tudja Gyurcsány Ferenc, hogy tudja-e majd a DK támogatni Karácsony Gergely budapesti főpolgármester újraválasztását.

Gyurcsány nagyon szeretné Karácsony Gergelyt, de sajnos még nincs itt a döntés ideje. Forrás: Youtube

Gyurcsány Ferenc erről az ATV-ben beszélt, konkrétan úgy fogalmazva, hogy még nincs napirenden a kérdés, hogy a jövő júniusi választáson támogatják-e Karácsony Gergelyt. A DK elnöke szerint „nem fognak csalódást okozni a budapestieknek” mivel „időben, nagyon tisztességesen fognak a kérdésben eljárni”. Reményét fejezte ki, hogy „hozzájuk közelálló világ fogja vezetni Budapestet a jövő évi választások után is”.

Gyurcsány emellett azt az értelmetlen, de kétségkívül jól hangzó szlogent is bedobta, miszerint Karácsony Gergely támogatása nem lesz személyi kérdés – idézi az RTL.

Milyen Budapestet akarunk, ahhoz mi mit tudunk hozzátenni, mivel tudunk hozzájárulni, mi lesz a mi dolgunk ebben? Ez mind ott van még azelőtt, mikor azt tudjuk mondani, hogy igen, kérjük meg őt, hogy ő vezesse a várost sokakkal együtt – mondta Gyurcsány Ferenc, aki a leggazdagabbak adóztatásának kampányötletét is kifejtette, jólétben élő középrétegeket vizionálva – idézi a Blikk.

Most azt mondom, fizessenek a milliárdosok. Úgy kell meghúzni a határt, hogy a tisztességes jólétben élő középréteget ez ne fenyegesse. Ez nem büntetés, ez hazafias kötelesség a gazdagokra nézve. Ha többed van, tegyél többet a közösbe. (...) A kormányfő nem az emberekre vigyáz, hanem a hatalmára vigyáz. Az, hogy az én gyerekemet most nem szaktanár tanítja fizikára, hanem a napközis tanár jön be helyettesíteni, valójában sérti a gyerekem alkotmányos jogait. Én befizettem tisztességesen az adót, cserébe elvárom, hogy megfelelőképpen tanítsák a gyerekemet. A Demokratikus Koalíció azt mondja, tudunk egy ennél sokkal jobb államot teremteni, amely arra törekszik majd, hogy a kötelező szolgáltatásait ellássa.