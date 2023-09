Durva kizsákmányolás a kormány gyerektáborában: éjszakába nyúlóan dolgoztatták a gyerekeket, ha panaszkodtak, elküldték őket

A kormány zánkai üdülőkomplexumának boltjában középiskolások is dolgoztak, akiket napi nyolc óránál hosszabb munkavégzésre is igénybe vettek, olykor késő este is.

Fotó: MTI/Katona Tibor

Egyik sem szabályos, éppúg ahogy az sem, ha a délutáni műszakot délelőtti is követi, hiszen a 12 órás pihenőidő így nem biztosított. Arra azért ügyeltek, hogy papíron minden szabályosnak tűnjön; ezt úgy oldották meg, hogy a beosztásban és a jelenléti íven nem ugyanaz szerepelt – állítják az érintettek.

A Népszavát 16-17 éves diákok keresték fel a szüleik tudtával és elpanaszolták, milyen méltatlan körülmények között dolgoztak nyáron a zánkai tábor vegyesboltjában.

A délutáni műszak 13.40 perckor kezdődött és 22.00 óráig tartott, ám a boltfeltöltést-takarítást ezt követően kellett elvégeznünk, vagyis esetenként 1,5-2 órával tovább dolgoztunk. Ez egyrészt rendkívüli munkaidő, másrészt éjszakai munkavégzés, márpedig 18 év alatti munkavállalók esetén mindkettő jogszabályellenes. A rendkívüli éjszakai munkáért bért nem kaptunk, kiskorúként hivatalosan nem is kaphattunk, de munkaidő-kompenzációt, szabadidőt is csak ritkán. Heti két szabadnapunk volt, és a legtöbb esetben tíz óránál többet dolgoztunk

– meséli B.a Népszavának, akinek szavait többen megerősítették.

Egy másik diáknak délutánra kellett cserélnie a műszakját, így éjjel fél tizenkettőig dolgozott, emiatt pedig másnap elaludt. Húsz percet késett, de 2,5 órás túlóra volt a büntetés. Ezt szóvá tették vezetőjüknek, és ugyan 15 órára módosították a délutáni műszak kezdetét, 23 óra utáni zárással, de ez egyrészt továbbra sem szabályos, másrészt pedig ellehetetlenítették a panaszkodó diákot.

Július 31-én, a munkaidőm utolsó tíz percében a részlegvezető közölte, nem szeretné velem folytatni a közös munkát. Végül, miután a panaszom után két hétig nem szólt hozzám, lényegében felmondatott velem. Azt mondta, menjek vissza jövőre, ha érettebb leszek

– meséli az érintett.

A Népszava kérdéseit – azt is érzékeltetve, hogy az esetek egyediek és időszakosak – elküldte az Erzsébet Gyermektáborok sajtóosztályára, ahonnan az üzemeltetéssel összefüggő személyi kérdésekben illetékes Kft.-hez irányították a lapot. Onnan azonban megismételt megkeresések után sem kaptak választ. Első érdeklődésük után azonban összeszaladt a revízió a boltban.