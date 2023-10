Nemcsak a nemzetközi járatokkal, de a belföldiekkel sem sikerült összehangolnia a MÁV-nak biatorbágyi pályafelújítást. Vicces, hogy van magyar űrprogram, miközben az ország képtelen embert küldeni Budapestről Győrbe vasúton.

illusztráció/MÁV/Facebook

A Szombathely-Csorna-Budapest vonalat egy időben egyszerre két pályafelújítás is érinti, így az utazóknak kétszer is járművet kell váltaniuk – számolt be a népszava.hu.

Az első szakaszon, Szombathelytől Csornáig azért kell buszra ülniük, mert szeptember 29-től felújításba kezdett itt a vonalért felelős Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút (GYSEV) Zrt. Csornán. Aztán buszról vonatra váltanak az utasok, ám csak Tatabányáig roboghatnak ezzel, ott ugyanis újra buszra kell ülniük, mivel a MÁV szeptember közepétől kapkodva elrendelte a Budapest-Tatabánya-Győr vasútvonal Biatorbágy és Szárliget közötti, veszélyesen rossz állapotú szakaszának felújítását. A Szombathely és Budapest közötti vonal elején és végén lévő két szakasz felújítása egyidejűleg zajlik, és várhatóan december közepéig tart.

Ez azt jelenti, hogy az utasok még hosszú időn át hasonló körülményekre számíthatnak.

A lap megkérdezett néhány utazót is, „Ilyen még nem volt! Ez agyrém!”, „Tűrhetetlen!” – fakadtak ki.