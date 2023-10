Még a titkárnő is védelmi pénzt szedett a Völner-Schadl ügyben, lebukása után egyből elárult mindenkit

F. Vivien, akit Kanál néven hallgattak le, volt Schadl György egyik legközelebbi munkatársa.

Mindenkit megzsaroltak, akit csak tudtak. Forrás: Youtube

A nő amellett, hogy asszisztált Schadlnek ő maga is szervezett be, majd zsarolt meg egy monori végrehajtót. A végrehajtó nyereségének aztán háromnegyedét vették el tőle. Miután a végrehajtói maffia megbukott és bevitték Schadlt, F. Vivien azonnal vádalkut kötött, így a per egyik koronatanúja lett – írja a Telex.

Schadlt 2021. november 5-én, délután fél kettő előtt kapták le nejével együtt a nyomozók a ferihegyi reptéren. Több millió forintnyi euróval és dirhammal mentek volna Dubajba. A rendőrök szerint fülest kapott, és menekült volna, mivel az Egyesült Arab Emírségekkel nincsen kiadatási egyezményünk. Schadl azóta előzetesben van.

Schadl György elfogása után másfél órával F. Vivient, aki akkor már tíz éve volt Schadl közvetlen munkatársa, papíron végrehajtójelöltként, a valóságban pénzügyesként és titkárnőként, monori otthonából vitte el a Központi Nyomozó Főügyészség.

Az ügyészek F. Vivient hivatali vesztegetés bűntettében bűnsegédlettel vádolták, de együttműködés esetén vádalkut ajánlottak neki. Kanál nagyon nem akarhatott börtönbe menni, még aznap beleegyezett a vádalkuba. F. Vivien elmondta, hogy tíz éve dolgozik Schadlnak, aki az utóbbi években gyakran járt az Igazságügyi Minisztériumba Völner Pállal találkozni, és 2-3 millió forintos összegeket adott át neki különböző szívességekért cserébe.

Elmondta, hogy a bevételeiket és a kiadásaikat egy Excel-táblázatban vezették, amelyben külön megnevezésük volt a Völnernek juttatott összegeknek. A táblázathoz csak páran fértek hozzá, köztük Kés (M. Viktor), Schadl sofőrje.

A hatóságok büntetlenséget ajánlottak a nőnek, ha mindent elmond Schadl és Völner korrupciós kapcsolatáról, és bizonyítékokat is szolgáltat erre.

F. Viviennek később megmutatták a Schadl végrehajtói irodájában, az egyik laptopon talált Házipénztár nevű Excel-táblázatot. A titkárnő ekkor részletesen, egyesével vallott a táblázat tartalmáról, és elsősorban az abban szereplő, állítólag Völnernek juttatott többmilliós tételekről.

Harmadik kihallgatásán Kanál a Moncsi elszámolás nevű Excel-táblázatot mutatta meg az ügyészeknek. Ez a monori végrehajtói irodának a befizetéseit tartalmazta, amelytől Schadl Kanálon keresztül szedte be a neki járó sarcot.

F. Vivien kihallgatása előtt négy évvel egy ismerőse, Szabó Balázs jelentkezett végrehajtónak. Schadl elintézte Szabó kinevezését, majd F. Vivien közölte vele: az iroda nyereségének felét le kell adnia Schadlnak, „hogy mindenki boldog legyen”. Szabó Balázs belement.

Schadl azt mondta, a monori pénz fele Völnernek megy tovább. Később Schadl megengedte titkárnőjének, hogy a Szabónál maradó nyereség felét magának tegye el. Innen csak a profit negyede maradt Szabónál, annak második negyede Kanálhoz, harmadik negyede Schadlhoz, negyedik negyede pedig Schadl szerint Völnerhez jutott.

Szabó 2018-tól kezdve minden évben készpénzben adta át az irodája nyereségének háromnegyedét Kanálnak. Egyszer ez akkora összeg volt, hogy ő nem is akarta bevinni Schadl irodájába, hanem megkérte Kést, Schadl sofőrjét, hogy jöjjön érte, és Monoron, az utcán adta át neki.