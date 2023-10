A kóét korrupcióval vádolt Schadl György és Völner Pál nincs könnyű helyzetben, mivel az ügy 22 vádlottjából már 10 beismerte a bűnösségét. Kérdés, hogy az ő idejük mikor jön el.

MTI/Koszticsák Szilárd

Egy kisebb nyári kihagyás után kedden folytatódik az elmúlt évek legsúlyosabb korrupciós ügye, amiben a két főszereplő a végrehajtói kar egykori elnöke, Schadl György és a fideszes volt igazságügyi miniszterhelyettes és államtitkár, Völner Pál – írja a telex.hu. Ebben az etapban várható például több egykori vagy jelenlegi államtitkár, a volt paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Süli János, valamint a „koronatanú” F. Vivien meghallgatása is.

Mint ismert, mindketten ártatlannak vallották magukat még tavasszal, amikor a bíróság meghallgatta őket.

Schadl azt is felsorolta, milyen közös témáik voltak Völnerrel: „a hajózás, a műszaki innovációk – és bocsássa meg – a gasztronómia szeretete”. Ezenkívül Schadl szerint közte és a fideszes exállamtitkár között csak szűkre szabott munkakapcsolat volt, de azért gyakran kért tőle tanácsokat is. „Kellemes munkaebédeket is eltöltöttünk közösen, a viszonyunk kifejezetten jó volt, de nem lettünk összejáró barátok, akik családi vacsorákon vagy utazásokon vettek volna részt” – mondta. Völner a saját meghallgatásán azt állította: nem állt korrupciós kapcsolatban Schadllal, ez már csak a neveltetése és az életfilozófiája miatt is távol áll tőle.

A dolgukat azonban nagyban megnehezítheti, hogy a 22 vádlottból tízen – köztük hat végrehajtó – már beismerték a bűnösségüket. Őket a bíróság már el is ítélte, a legtöbbjük felfüggesztett, tehát nem letöltendő szabadságvesztést és pénzbüntetést kapott.

Fontos részlet, hogy a „koronatanúnak” nevezett F. Vivien vallomása sem támasztja alá Völner és Schadl narratíváit. F. Vivien Schadl bizalmi embere volt, nagyjából tíz évet dolgozott mellette, és ő volt az, aki a „Házipénztár” és „EgyenlegMoncsi” elnevezésű Excel-táblázatokban dokumentált minden pénzmozgást, így a Völner Pálnak juttatott állítólagos kenőpénzek kifizetését. F. már korábban vádalkut kötött az ügyészséggel, részletesen vallott Schadl ügyeiről, ezért nem lett belőle vádlott, csak tanú.

A nő a bíróságon eddig úgy vallott, hogy Schadl és Völner gyakran találkozott. Állítása szerint Schadl egyre többet kért a pénzért kinevezett végrehajtók irodáinak osztalékaiból, azokból pedig Völner Pálnak adott tovább. Olyan is volt, hogy F. Vivien fehér jelöletlen borítékba tette a Schadl által meghatározott összeget, ami ment tovább Völner Pálnak. A neki csurgatott pénzeket állítása szerint egy pendrive-on lévő külön táblázatban kellett vezetnie. Mindezek mellett szerinte Schadl érinthetetlennek hitte magát.

F. Vivien meghallgatását a bíróság még mindig nem fejezte be, kedden vele folytatják a pert.