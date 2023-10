Gyermekpornó miatt vallatják Orbán Viktor ismerősét

N. J-t, a Nemzeti Földügyi Központ korábbi elnökét szeptember 15-én reggel, a háza előtt fogták el a nyomozók. Az aberrált fideszes csaknem 400 gyermekpornó-felvételt tárolt céges laptopján.

Vajon hány pedofil bujkál még ezek között? Forrás: Pixabay

Magyarországi feljelentés alapján indult eljárás vezette a rendőröket a gyermekpornográf-felvételek birtoklásával gyanúsított volt állami vezetőhöz. A férfit a nyomozók 2023. szeptember 15-én, a reggeli órákban, otthona előtt fogták el, majd vették őrizetbe – közölte a Fővárosi Főügyészség a hvg-vel.

N. J. nemrég még az Agrárminisztérium alá tartozó költségvetési szerv, a Nemzeti Földügyi Központ (NFK) elnöke volt, a szervezet 2019-es megalakulásától kezdve. Az agrártárca viszont a hvg.hu-nak október 3-a óta nem hajlandó elárulni, hogy mikor, kinek a kezdeményezésére és milyen indokkal mentették fel.

Leváltását ameddig csak lehetett, titokban tartották: az NFK honlapján csak szeptember 15-én frissítették a vezetők névsorát, ahol elnökként már nem szerepelt N. J., és másnap jelent meg az ügyészség közleménye egy meg nem nevezett volt állami vezető gépén talált gyermekpornó tartalmakról, majd újabb egy napra rá érkezett a törvényszéki közlemény az illető letartóztatásáról.

A gyanúsított férfi, N. J. egyelőre tagad, de a letartóztatását elrendelő nyomozati bíró a bizonyítékok alapján nem kételkedett a gyanú megalapozottságában. A férfi az általa kizárólagosan használt céges laptopon ugyanis gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló 7 pornográf videót, és 390 hasonló fényképet tárolt – ezek egy része 12 évesnél fiatalabbakat is ábrázolt.

N. J. Orbán Viktor középiskolai osztálytársa volt a székesfehérvári Teleki Blanka gimnáziumban, ahol az utóbbi fideszes a Kommunista Ifjúsági Szövetség titkári posztját is betöltötte.

A bíróság szerint “a terhelt vallomása alapján úgy tűnik, nem egyszeri, elszigetelt eseményről van szó”, és a hvg.hu is úgy értesült a férfi környezetéből, hogy “évek óta ismert volt ez a probléma” vele kapcsolatban. Ha bűnösnek találják, akár 5-10 év börtönbüntetést is kaphat az amúgy büntetlen előéletű, családos, és munkanélküliként is átlagon felüli életszínvonalon élő volt állami vezető.

A pedofil már 2013-tól az NFK jogelődje, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet elnöke volt, ahová 2010-ben elnökhelyettesnek hívták. Ez jelentős előrelépés lehetett az agrármérnök-közgazdásznak, aki némi bankos és biztosítós múlt után 2008–10-ben egy székesfehérvári szakközépiskolában volt éppen tanár.

A szervezet “földmutyija” miatti tiltakozásul mondott le 2012-ben az agrártárca államtitkára, Ángyán József.