Ujhelyi odavágott: a Fidesz-kormány számára a nyerészkedés a nemzetstratégiai prioritás

Ujhelyi Istvánt teljesen felbőszítette az, hogy a kórházak fulldokolnak az adósságban, de a kormány nem tesz semmit.

A Fidesz elmúlt tizenhárom évnyi, korlátlan hatalommal – és mint így: korlátlan lehetőségekkel – rendelkező kormányzása kapcsán sok mindent lehet és kell is kritizálni, még akkor is, ha Orbánék országlását sem lehet pusztán fekete és fehér alapon megítélni. Mert vannak pozitívumok és vannak negatívumok; az én értékelésem szerint nyilvánvalóan utóbbiból jelentősen több. Azt viszont elhivatott szociáldemokrataként – de hatgyermekes, egyszerű családapaként – sem tudom megemészteni, hogy ilyen korlátozástól mentes hatalmi pozícióban hogyan lehet gerincroppanás nélkül a nemzet fontosságáról beszélni és hagyni például, hogy az egészségügy az összeomlás szélére kerüljön

- írja vasárnapi hírlevelében Ujhelyi István.

Értem én, hogy a jachtok jacuzzijából és a focistadionok szotyihéj-takaróval fedett VIP-páholyából kevésbé látszik a szikár magyar valóság, de nem gondolom, hogy Orbánék és az őt körülvevő NER-sáskák ne lennének tisztában például a kórházi adósságállomány folyamatos növekedésével. Az csak a kérdés, hogy ha tisztában vannak vele, akkor mégis miért alig indokolható beruházásokra költik a köz vagyonát és miért nem inkább a köz egészségügyi rendszerének tisztes működtetésére. Van válaszom, hogy miért, de az valószínűleg kimerítené a becsületsértés tényállását.

Tény, hogy a magyar állam – vagyis a kétharmados, korlátlan döntési lehetőséggel bíró magyar kormány – által működtetett egészségügyi intézmények nagyjából egy éve nem fizetnek már a beszállítócégeknek; a felhalmozódott adósság összege már eléri a rekordnak számító százmilliárd forintot. Hogy mindenki értse: azoknak a cégeknek nem fizetik ki a számláit az állami kórházak, amelyek a mindennapi működéshez, a gyógyításhoz, a műtétekhez, vagyis a magyar emberek életének megmentéséhez szükséges eszközöket hozzák. A kórházi adósság folyamatos visszatermelődése nem újkeletű, tavaly is sokmilliárdos hátralékot halmoztak fel az intézmények – nagyjából a mostani adósság valamivel több mint felét. Nyilvánvaló, hogy maga a rendszer alkalmatlan arra, hogy erre hosszútávú megoldást adjon: köszönhetően az Európai Unióban rekordalacsony állami finanszírozásnak, a kormányzati érzéketlenségnek és nemtörődömségnek, vagy épp a folyamatos gazdasági válságok hatásainak. (Csak halkan teszem hozzá, hogy az Európai Unió – amellyel a Fidesz-kormány háborúban áll – a regionális fejlesztési alapon keresztül többmilliárd forinttal támogatta a magyarországi kórházak eszköz- és humánerőforrás-fejlesztését az elmúlt időszakban) Megint az a kérdés, hogy a korlátlan hatalommal és lehetőségekkel bíró „nemzeti” kormány mit tart fontosnak. Ahogy a tanárok esetében sem érzik fontosnak, hogy saját forrásból megoldják a régóta kijáró és tisztességes béremelést, úgy az egészségügy esetében sem érzik, hogy felelősségük és kötelességük lenne nemzetstratégiai prioritásként kezelni az ellátórendszer kiemelt finanszírozását és rendbetételét. A Fidesz-kormány számára a nyerészkedés a nemzetstratégiai (valójában csak NER-stratégiai) prioritás: ezért vesznek többszázmilliárd forint közpénzből mobilcéget és terveznek több mint ezermilliárdos ajánlattal még repülőteret is vásárolni. Egyszerű matematikai számolásból látjuk, hogy például a Vodafone vételi árának egyhatodából (!) rendezni lehetne a jelenlegi kórházi adósságot és akkor nem kellene azon aggódni: mikor dőlnek be és állnak le a beszállítók, ezzel veszélybe sodorva az ellátásbiztonságot. Persze a valósághajlító fideszes állam szerint nincs is semmi baj, az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) közleménye szerint „az állami fenntartású egészségügyi intézményekben zavartalan az ellátás”, úgyhogy nem kell itt a zavarkeltés. Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy ugyanez az Országos Kórházi Főigazgatóság volt az, amelyik a covid-járvány idején hárommilliárd (!) forintért rendelt antigéngyorsteszteket egy olyan cégtől, amelyet csak nem sokkal a pályázat kiírása előtt alapítottak, a tulajdonosa pedig korábban a Fidesz ferencvárosi frakcióvezetője, sőt a kormánypárt egyik korábbi alelnökének személyi titkára is volt. A sajtóbeszámolók szerint ráadásul ez a fideszes illető röviddel a covid-tesztekről szóló hárommilliárdos szerződés teljesülése után gyorsan el is adta a céget egy borsodi szegénysoron élő tizennyolc éves fiúnak. Oszt ’jónapot. Az OKFŐ szerint ezzel az üzlettel sem volt semmi baj; igaz, a döntést előkészítő dokumentációt már nem hajlandóak kiadni, hiába kértem tőlük. Vajon, miért.