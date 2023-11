Orbánék letérdeltek a homoszexuális lobbi mellett – Mi Hazánk: a homoszexuálisok sajátos módja maga a propaganda

Minden eddiginél messzebbre ment a Mi Hazánk.

Fotó: Youtube/Mi Hazánk

Novák Előd és a Mi Hazánk a szivárványos zászlók kihelyezése miatt tartott online sajtótájékoztatót, ahol minden eddiginél messzebbre ment.

Orbánék letérdeltek a homoszexuális lobbi mellett (...), a homoszexuálisok sajátos módja maga a propaganda

- hangzott el Novák Elődtől.

Közleményükben persze ennéljóval finomabban fogalmaztak:

Bár az obszcén és aberrált "verseiről" elhíresült L. Simon Lászlót leváltották az általa is megszavazott gyermekvédelmi törvény be nem tartása miatt, s mert azt állította, nem kérheti el a Nemzeti Múzeum a személyi igazolványokat (miközben valójában a nyugdíjasoktól is elkérheti), de az LMBTQP-lobbi a fontosabb hadállásait megőrizheti Magyarországon – hívta fel a figyelmet Novák Előd sajtótájékoztatóján, melynek videóját L. Simon "verseivel" is illusztrálta, ezért csak 18 év felettiek tekinthetik meg a YouTube-on, a Mi Hazánk Mozgalom csatornáján.

A Mi Hazánk alelnöke kifejtette, szivárványos zászló kerülhet az iskolákra és óvodákra is az önkormányzatok után, miután hiába kezdeményezte törvényjavaslatomban az LMBTQP-jelkép középületekre tűzésének tilalmát, azt senki sem támogatta az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságában, sajnos a kormánypártok is leszavazták.

Hasonlóan a Mi Hazánk az egyetlen párt, mely a homoszexuális propagandafelvonulás betiltását követeli, hiszen a mára mindenféle szexuális devianciát népszerűsítő felvonulások ügyében se Gyurcsányék támogató, se Orbánék tűrő politikáját nem fogadják el: a tiltást szorgalmazzák.