Az EU bejelentette: még durvább infláció jöhet Magyarországon

Az Európai Bizottság friss előrejelzése szerint a recesszió után 1-2 évig fellendülés lehet, de túl sok jóra nem számíthatunk.

Fotó: 123rf.com

Magyarország gazdasága 2023 első felében továbbra is recesszióban volt, de az alacsonyabb nyersanyagárak és az enyhülő finanszírozási feltételek jövőre és azután is fokozatos fellendülést hozhatnak – állítja az Európai Bizottság (EB) szerdán közzétett gazdasági előrejelzésében. Az uniós testület szerint a magas infláció ugyan visszaszorulóban van, de az élénk bérnövekedés miatt várhatóan fennmarad az árdrágulás. A költségvetési hiány az előrejelzések szerint 2023 után is magas lesz, ami az elmúlt években meghozott tartós bevételcsökkentő intézkedések hatását tükrözi