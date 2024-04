És még erre az ellenzékre bízna valaki egy országot – Niedermüller Péter több tízmilliós megbízással jutalmazta vejét, Horn Gábort

Stratégia és személyes profil kialakítására kaphatták a milliókat.

Titokzatos levelet kapott a Magyar Nemzet szerkesztősége. Egy anonim levélíró furcsa összefonódásokra hívja fel a figyelmet. Azt kérdezi:

„Szerintetek rendben van az, hogy a polgármester vejéhez, Horn Gáborhoz ezer szállal kötődő (https://adatbazis.k-monitor.hu/adatbazis/cimkek/weber-und-mill-kft) Weber und Mill Kft. több mint negyvenmillió forint értékben kapott megbízásokat a Niedermüller Péter vezetése alatt az Erzsébetvárosi Önkormányzattól? És tudjátok, mire kapta a milliókat a ti pénzetekből a polgármester vejének baráti köre? »Stratégia és személyes profil kialakítására.« Niedermüller Péter tehát a saját személyes profilja, imázsa kialakítására költött az erzsébetvárosiak adóforintjait. Felháborító, nem? Mégis mi szüksége volt a VII. kerület lakóinak ezekre a »szolgáltatásokra«?”

A Magyar nemzet ellenőrizte az információkat és arra jutottak, hogy Horn Gábor és köre több szerződést is kötött baloldali pártokkal és önkormányzatokkal. Az SZDSZ-es politikus alapítványa, a Republikon Intézet Kft. és a Weber und Mill Kft. sokszor ugyanannak dolgozik.

Niedermüller Péter polgármesterként több tízmilliós megbízással jutalmazhatta vejét/Fotó: MTI/Lakatos Péter

A Weber und Millt sokáig Horn barátja, Hann Péter igazgatta. A cég a 2014-es parlamenti választások idején került a hírekbe, azzal, hogy egy botrányosra sikerült kampányvideót készített a szocialisták megrendelésére.

A két cég nagyjából egy időben tűnt fel a Párbeszédnél is. Hannt ezután Dominikné Nagy Szilvia váltotta a Weber und Mill vezetői székében, a korábbi vezető pedig a Republikon igazgatója lett. A cégek együttmozgása ezután is megmaradt. Voltak együtt a zuglói önkormányzatnál, majd Erzsébetvárosban is. 2021 májusától pedig Niedermüller Péter Demokratikus Koalíciós polgármester szolgálatában áll a Weber und Mill és láss csodát, 2021-ben a Republikonnak is leesett egy megbízás a VII. kerülettől. Az ügy pikantériája, hogy Niedermüller Péter Horn Gábor apósa. Ráadásul a két cég ugyanarra a címre van bejegyezve.