A főpolgármester szerint már csak négy kerületben van érdemi vita az ellenzéki polgármesterjelöltekről. Úgy véli, valójában a Fidesz javaslata a listás választási rendszer visszaállítása Budapesten, de annyira gyávák, hogy maguk előtt tologatják a „zsebnácijaikat", a Mi Hazánk Mozgalmat. Karácsony arra számít, hogy a közvetlen főpolgármester-választást is eltörlik, szerinte a Fidesz legszívesebben a földdel tenné egyenlővé Budapestet.

– mondta Karácsony Gergely a Telexnek, miután csütörtökön eldőlt, az ellenzéki pártok közül elsőként Gyurcsány Ferencék állnak be a főpolgármester-jelölti kampánya mögé.

Ez az első lépése annak, amit az október 23-i beszédemben megígértem. Teljesen racionális politikai egyezség. A DK-val koalícióban irányítjuk négy éve a várost, most is könnyű volt zöld ágra vergődnünk. A DK-nak nagyon reális tárgyalási stratégiája van, és nincsenek olyan mélyre menő konfliktusaik, mint például a Momentumnak Zuglóban – közölte Karácsony.

Hozzátette:

Az ellenzék keresi a kiutat a 2022-es választási vereség után, én ezt legtöbbször mély empátiával figyelem, mostanában néha értetlenkedve is. Úgy azonban nagyon nehéz lesz ellenzéki egységet teremteni Budapesten, ha közben erős szavakat mondanak egymásra azok a felek, akik amúgy az együttműködésben érdekeltek, és ezt várják tőlük a választóik is. A Momentum új politikai stratégiája kétségtelen módon nem könnyíti meg azt, hogy egy tárgyalóasztalnál üljenek a felek, úgyhogy én próbálok közvetíteni a pártok között.

Karácsony arról is beszélt, hogy négy kerületben van még érdemi vita az ellenzéki polgármesterjelöltről, az előválasztást azonban már nem feltétlen támogatja a főpolgármester. Szerinte valójában a Fidesz javaslata a listás választási rendszer visszaállítása Budapesten, de annyira gyávák, hogy maguk előtt tologatják a zsebnácijaikat, a Mi Hazánk Mozgalmat.

Elég komoly tétben mernék arra fogadni, hogy nem a Mi Hazánk-frakcióban kodifikálták a javaslatot. Láttam már ellenzéki törvénymódosítókat, és olyanokat is, amelyeket profi apparátus írt. Ez egy nagyon profi javaslat. A magát nindzsaként beállító kormány valójában hihetetlenül gyáva, még arra sem képes, hogy saját maga nyújtsa be a javaslatát. El tudom róluk képzelni, hogy nem ebben a formában fogják elfogadni a javaslatot. Ha valóban megszavazzák, akkor bekerül majd az is a törvénybe, hogy eltörlik a közvetlen főpolgármester-választást, és a főpolgármestert a közgyűlés választja.

Szerintem erre megy ki igazából a játék, és azért tologatja a Fidesz maga előtt a zsebnácijait és a felvásárolt exliberális Fodor Gábort, mert ők is tudják, hogy ez nagyon ciki.

Zavarkeltésnek kiváló, és nyilván az a szándéka, hogy megnehezítse az ellenzék dolgát. Érdemben azonban nem befolyásolja szerintem az ellenzéki többséget a közgyűlésben, ötven százalék felett van a támogatottságunk Budapesten. Abban a választási rendszerben fogom legyőzni a Fideszt, amiben a választást tartják.