Több mindenre is utalhatnánk, de most kifejezetten a vértesi Orbán-bányák ügyéről van szó.

MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Akkora bányagödröt vésett a Vértesbe az Orbán-család, hogy a feltöltéses tájrendezés 2077-ben fejeződhet be – tudta meg az mfor.hu. Hogy pontosan hogyan is szeretnék rendezni a dolgot, az most kezd egyre inkább kirajzolódni.

Úgy tűnik, hogy Orbán Győző Bálint – a miniszterelnök édesapja – 100 százalékos tulajdonában lévő Gánt Kő Építőanyag-gyártó és Kereskedelmi Kft. végzi majd kitermelést. Ezután pedig annak leánycége, a DG Kőbánya Projekt Kft. feltölti a bányagödröt építési hulladékkal.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal folytatta le a gánti bányaüzem területén tervezett nemveszélyeshulladék-hasznosítási tevékenység előzetes vizsgálatát a DG Kőbánya Projekt Kft. kérelmére. Ebből derül ki, hogy mivel is foglalkozna az Orbán-család új cége:

a kitermelés nyomán kialakult bányagödör tájrendezését inert építési-bontási hulladékkal való feltöltéssel tervezi végrehajtani a bányavállalkozóval együttműködésben álló DG Kőbánya Projekt Kft.

Évente mintegy 400 ezer tonna építési-bontási hulladékot kívánnak átvenni. Ez főleg betont, téglát, cserepet és üveget jelent. Mivel a kitermelés közben folyamatosan zajlik, ezért a hulladékhasznosítás céljára alkalmas bányagödör is folyamatosan növekszik. A bánya területe jelenleg egészen pontosan 43,3656 hektár, a feltöltéses tájrendezés pedig 2077-ben fejeződhet be, ha 2024-ben elkezdik a munkát.

Azt még nem lehet tudni, hogy az elképesztő mennyiségű építési hulladék pontosan honnan érkezne az Orbán-bányákba. Az eljárási dokumentumok szerint a beérkező hulladékot a telephely bejáratánál szemrevételezéssel ellenőriznék. Elvileg így akadályoznák meg, hogy környezetszennyező hulladékokat is beleöntsenek a bányagödrökbe.

Összességében a Fejér Vármegyei Kormányhivatal az előzeteses eljárás során arra jutott, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatások nem származnak, egységes környezethasználati engedélyhez nem kötött.

Ha pedig a cég beszerzi a hulladékgazdálkodási engedélyt is, akkor semmi akadálya, hogy beinduljanak a teherautók.