Karácsony: A Fidesz azt reméli elveheti az ellenzék esélyét – Rendkívüli ülés a Parlamentben a budapesti választási szabályokról

A Mi Hazánk múlt héten törvénymódosító javaslatot nyújtott be, mely szerint a Fővárosi Közgyűlés tagjait jövőre listás szavazáson kellene megválasztani, eltérve a jelenlegi gyakorlattól, ahol a kerületi polgármesterek alkotják a testületet – írta meg a 24.hu.

A törvényjavaslat az Országgyűlés elé kerül csütörtökön, miután a kormányoldal támogatta annak tárgyalását a házbizottságban. A Mi Hazánk egy másik indítvánnyal is módosítaná az országgyűlési választás szabályait.

A 24.hu szerint a párt határozati javaslatát összevont vitán engedi tárgyalni a fővárosi választási rendszer módosításával, és visszavonná, ha nem kerül napirendre a Fidesz túlhatalmának véget vető indítvány.

A Fővárosi Közgyűlés választási szabályainak változtatása hét hónappal a választások előtt erős felháborodást keltett, amelynek Karácsony Gergely főpolgármester hangot is adott.

"Alig hét hónappal a választás előtt a Fidesz újra módosítani próbálja a Fővárosi Közgyűlésre vonatkozó választási szabályokat. Még ahhoz is gyávák, hogy saját nevükben adják be a javaslatot, rábízták azt a félfasiszta testvérpártjukra. 2014-ben eltörölték a listás választást, hogy így csináljanak többséget maguknak, most visszaállítanák a korábbi rendszert, mert abban bíznak, hogy így tudják elvenni az ellenzékét. Most szólok: nem fog menni. A hatalom, amely úgy váltogatja az elveit, mint más az alsógatyáját, nem méltó a budapestiek bizalmára"