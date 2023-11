Gulyás szerint nincs veszélyben a sajtó a szuverenitás törvény miatt

A parlament kedden tárgyalta a múlt héten benyújtott szuverenitásvédelmi törvénytervezetet, melyről Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter nyilatkozott a hvg.hu-nak a miniszteri meghallgatása után.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter meghallgatásán az Országgyűlés igazságügyi bizottságának ülésén az Országházban 2023. november 28-án. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A miniszter kijelentette, hogy a törvényjavaslatnak nincs a sajtót érintő hatása, hangsúlyozva, hogy

Ugyanakkor a hvg.hu megjegyzi, hogy technikailag a sajtót érintheti a törvény elfogadása, mivel a Szuverenitásvédelmi Hivatal a törvény alapján vizsgálhatja a médiumok finanszírozásának részleteit.

Több ellenzéki képviselő is felhívta a figyelmet arra, hogy a törvény megfogalmazása nem egyértelmű, és nem derül ki belőle, hogy milyen következményekkel járhat, ha a hatóság kimondja, külföldről érkező támogatást vesznek igénybe a kormányfüggetlen sajtótermékek.

A Transparency International jogásza, Ligeti Miklós szerint a törvényjavaslat számos ponton hiányos és problémás.

Kiemelte, hogy az új hatóság gyakorlatilag bárkit és bármilyen szervezetet vizsgálhat, beleértve civil szervezeteket, pártokat, önkormányzatokat, cégeket, egyházakat és magánszemélyeket is.

A hatóság hozzáférhet minden adathoz, kérhet másolatot, és adatszolgáltatásra kötelezhet bárkit.

Ligeti rámutatott arra is, hogy a törvényjavaslat szerint a hatóság hozzáférhet minősített adatokhoz és különböző titkokhoz is, és még hírigényeket is megfogalmazhat a Nemzeti Információs Központnak.