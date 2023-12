Csák János keményen beleszállt L. Simon Lászlóba, de a borait azért szívesen iszogatja...

Csák János hosszasan elemezte L. Simon László munkáját és a kirúgásának okát is.

Először arról kérdezték, hogy konzultált-e valakivel, mielőtt – a Word Press Photo-kiállításon látható meleg közösség körül kialakult purparlé miatt – menesztette a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatóját?

Nem, felelősségvállaló ember vagyok, a miniszteri felelősséget – például a vezetők kiválasztásában – az új kulturális szabályozásban is megerősítjük. Szeretném leszögezni, hogy ez a döntés nem bármely közösség ellen, hanem kizárólag a gyermekek védelmében született. A gyermekvédelmi törvény egyértelmű: a gyermekeket védeni szeretnénk az LMBTQ-propangandától. Minden felnőtt ember olyan kiállítást néz, amilyet szeretne. A Fideszen, és a szélesebben vett konzervatív oldalon belül L. Simon Lászlót sokan szeretik és tisztelik. Az életpályájában nyilván vannak olyan teljesítmények – szabadon gondolkodó értelmiségiként, népfőiskola-szervezőként, tévésztárként –, amelyek ezt alátámasztják, én egyébként a borait is szeretem. Ugyanakkor, mint minden nagy személyiség esetében, vannak olyanok, akik nehezen viselik Lacit

- mondta az Indexnek Csák János.

Bár látszott, hogy L.Simon feljövőben lévő, prosperáló múzeumot vezetett, mégsem tudtak elnézőbbek lenni vele.

Ha valaki intézményért felel, és nem tudja betartani a törvényt… Tőlem, amikor bemegyek egy múzeumba, és viszem a közigazgatási kártyámat, amelyen csak a nevem szerepel, azonnal elkérik a személyi igazolványt, hogy én vagyok-e. Ha az unokáimmal megyek, akkor az ő életkorukat is igazolni kell. Az intézményigazgatás ilyen dolgokkal is jár. Egyértelmű, hogy a törvényeknek való megfelelést biztosító utasítást kell adni az alkalmazottaknak és alvállalkozóknak. Ezzel tisztában kell lenni. Én is tisztában vagyok azzal, hogy a minisztérium hogyan működik, és be is tartatom a szabályokat. Lehet, hogy László igazi zsánere a világértelmezés, akár konzervatív közösségszervezés, amiben ő nagyon jó