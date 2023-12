Friss: így van most a Nemzetiben balesetet szenvedett Szász Júlia – Miller Dávid tartja vele a kapcsolatot

Az RTL Reggelijének műsorvezetője, Miller Dávid számolt be Szász Júlia állapotáról.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Szász Júlia és Horváth Lajos Ottó a Rómeó és Júlia című darab második felvonása közben szenvedett balesetet. Több méter magasból zuhantak le, mindketten súlyosan megsérültek, az előadás félbeszakadt – számolt be az Rtl.hu.

Apámra is ráomlott a a díszlet a Made in Hungaryban. A József Attilából is a Sági Tomi azért ment el, mert leesett a díszletről, és egy rozsdás szög beleállt a kezébe