"Orbán, a grazi diliház szökevénye, a lopföldi Mikulás" – a hívek így is imádják Somogyi András céltábláját

Ismét alaposan kigúnyolta Orbán Viktort és holdudvarát Somogyi András, napjaink egyik legnépszerűbb humoristája.

A szokás szerint Kajdi Cyla hangján előadott Youtube-műsorban Somogyi kitárgyalja a Mikulásnak öltözött Orbánt, aki egyenesen "Lopföldről" érkezett. Mert unortodox Télapónk "nem hozza, hanem viszi" az ajándékokat.

A hívek persze továbbra is imádják "a grazi diliház szökevényét" – fejtegeti Somogyi, majd idéz is néhány mondatot egy átlagosnak mondható, nem túl intelligens Fidesz-hívőtől.

A videóból az is kiderül, hogy Mészáros Lőrinc hetente hányszor fürdik, és ezzel büdösebb-e, mint Orbán Viktor. No meg tucatnyi egyéb poén is, csak győzzük rekeszizommal: