Videóban mutatják be azokat "a fantasztikus számítógépeket abból a 120 ezer gyenge, elavult, ellenben kb dupla áron beszerzett laptopból (vagy legyen inkább LOPTOP), amelyeket a reménybeli EU-s pénzek számlájára osztogat a kormány az iskolákban".

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Hadházy Ákosnak küldött videót egy informatikus, aki csak a saját iskolájában öt ilyen gépről tud.

Egyre durvább információk érkeznek szülőktől, ezeket is be fogom majd mutatni, de az már biztos: az emlékezetes „kakaóbiztos“ számítógépek ügye egy piti kiflitolvaj esete ehhez a mostani akcióhoz képest. Mindeközben tegnap az EU felszabadított 10 milliárd eurót, mert a kormány a bíróságokat illetően (csak azon a területen!) megtette, amit a Bizottság követelt tőle. 20 milliárd azonban továbbra is zárolva maradt – a loptopok példája is mutatja, hogy egészen helyesen. Azonban az, hogy a 10 milliárddal éppen akkor kínálták meg az Orbán-klánt, amikor az elfogadta a legsötétebb putyini rendszert és kommunista titkosszolgálatokat idéző „szuverenitásvédelmi“ törvényt, így is fontos figyelmeztetés a valóságot látó honfitársaink számára: a szabadság és demokrácia visszaállítását nem várhatjuk el az EU-tól, mert nincs rá eszköze. Azt elvárhatjuk, hogy ne ártson, például szabadon ellopható eurómilliárdokkal, de a demokráciát nekünk kell itthon visszaállítanunk