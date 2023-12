Rogán titkosszolgálata Putyini mintára, Orbáni zsarolás az EU-ban – Kérdőre vonva az ellenzék

Hogyan tovább? – teszi fel a kérdést Hadházy Ákos a tegnapi történések apropóján. Roppant borúsan látja a helyzetet.

- kérdezi közösségi oldalán Hadházy Ákos.

Ma meglepve olvastam, hogy a Fővárosi Közgyűlés megszakította az ülését és a Várba vonul. De nem a Karmelitához, hanem az önkormányzat épületéhez, hogy kifejezze a fegyelmi eljárás alá vont első kerületi polgármester melletti szolidaritást. Szép és fontos gesztus, de talán lennének most sürgetőbb dolgok is. A pártok Facebook-oldalain nem találtam még utalást sem a szuverenitásvédelmi törvényre. Biztosan gondolkodnak még, hogy Novák Katalinhoz, vagy az úgynevezett Alkotmánybírósághoz forduljanak-e... Mert az már olyan sokszor segített! Az is lehet, hogy az EU-ban bíznak. Hogy majd az nem engedi! Nos, a hírek szerint éppen most készül leköpni a Bizottság a magyar ellenzéket és saját magát is: éppen akkor fogja megkínálni Orbánt az eddig visszatartott négyezer milliárd forintnyi EU-s forrással, amikor elfogadták a putyini „szuverenitásvédelmi“ törvényt, és amikor teleplakátolták az országot a Bizottság elnökének arcával. Azt pedig még nem is tudjuk, hogy engednek-e az Orbáni zsarolásnak és Ukrajna támogatásáért cserébe feloldják-e a teljes összeget