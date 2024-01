Hadházy Ákos szerint a zuglói szocialista polgármester a Fidesz-kormány módszereit és magyarázkodását is átvette.

Hadházy Ákos pár napja írt Horváth Csaba új plakátja kapcsán közösségi oldalán arról, hogy

hogyan akarjuk elérni a kormánypropaganda (közpénzekből finanszírozott kampányhirdetések) betiltását, ha egy ellenzéki polgármester is közpénzből folytatja saját, személyes kampányát?

Hadházy Ákos hozzátette, hogy ez a polgármester egyéni akciója.

Hadházy Ákos kirohanására fideszes stílusban reált Horváth Csaba

Horváth Csaba egy kommentben azt írta, hogy ezek nem kampányplakátok.

Ezt követően ma egy újabb poszttal jelentkezett Hadházy, amiben azt írta,

Van a cinizmusnak az a szintje, ami mellett már nem tudok szó nélkül elmenni. A minap írtam a zuglói MSZP-s polgármester önfényező közpénzből fizetett kampányhirdetéseiről. Horváth Csaba kommentben reagált, azt állítva, hogy ezek nem is kampányhirdetések, hanem az önkormányzat „eredménykommunikációja”. Biztos ezért szerepel rajta a polgármester arca és a körbe tett X, a szavazás egyezményes jele.

Hadházy Ákos hozzátette

Az indoklás, ha lehet, még ennél is cinikusabb: azért nem kampány, mert jelenleg nincs kampányidőszak – az majd csak a szavazás előtt 50 nappal kezdődik. Hivatkozik az NVB és a Kúria gyakorlatára, amelyről csak azt felejti el megemlíteni, hogy azt éppen a kormány állandó, közpénzből folytatott kampányának védelmére találták ki (pontosan ismerem ezt, én egyszer Heindl Péter jogvédő aktivistával az Alkotmánybíróságig is elmentem egy ilyen ügyben, “természetesen”hiába).

Horváth Csaba tehát nem csak a Fidesz módszerét, a közpénzből fizetett kampányt vette át, hanem a cinikus érvelését is: még nincs is hivatalosa kampány, így nincs itt semmi látnivaló, így ő nem kampányol közpénzből! Pont ezért kellene minden, közpénzből fizetett kampányt megtiltani – erről van egy kész törvényjavaslatom – és pont ezért (is) kell Zuglóban új polgármestert választani!