Friss hírek Robert Ficoról: ébren van és mindenre emlékszik a meglőtt szlovák miniszterelnök

Peter Pellegrini szlovák államfő meglátogatta Robert Ficot a kórházban. A miniszterelnök állítólag még mindig súlyos állapotban fekszik, viszont magánál van és mindenre emlékszik.

Peter Pellegrini szlovák államfő meglátogatta Robert Ficot a besztercebányai kórházban. A szlovák államfő elmondása szerint a miniszterelnök mindenre emlékszik a Nyitrabányán történt támadásból.

Robert Fico magánál van és mindenre emlékszik, ami a támadás után történt/Fotó: MTI/AP/Petr David Josek

Pellegrini állítása szerint a miniszterelnök meglepődött, hogy ilyen gyorsan történtek a dolgok, és hogy egyáltalán ez megtörténhetett – írja az Új Szó.

Az államfő azt monda, hogy Fico a Besztercebányára történő átszállítás teljes szakaszában magánál volt, és mindent érzékelt, ami körülötte történt.

Arra is emlékszik, hogyan kapott elsősegélyt, hogyan szállították Nyitrabányára, majd helikopterrel a besztercebányai kórházba, valamint arra is, hogyan vizsgálták a sürgősségi osztályon. Legújabb tájékoztatók szerint Robert Fico miniszterelnök, ugyan magánál van, állapota továbbra is súlyos.