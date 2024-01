„Jobb, hogy a baleset helyszínén nem állították meg” – Börtönviselt bűnözőként írta le ismerőse az újpesti halálos baleset okozóját

Állítólag jogosítványa sem volt már az újpesti halálos tömegbaleset okozójának, M. Péternek.

Kép: Police.hu

Jogosítványa sem volt az újpesti halálos baleset okozójának, M. Péternek – tudta meg a Blikk. A rendőrség napokig kersete a helyszínről elszaladó férfit, s végül a hajtóvadászat sikerre vezetett: csütörtökön elfogták Szigetszentmiklóson.

Igazi nehézfiúról, elítélt bűnözőről van szó a lap szerint, többek között felfegyverkezve elkövetett garázdaság és testi sértés miatt is felelnie kellett korábban. A férfi nem csak részegen, droggal a szervezeté­ben is vezetett már kocsit, kábítószer birtoklása miatt is meggyűlt a baja a törvénnyel. Idézik egy állítólagos ismerősét, aki név nélkül ezt mondta M. Péterről:

Lopások, csalások miatt is volt már ellene eljárás, de a keze is hamar eljárt, agresszív ember. Állandóan verekedett, testi sértések miatt volt már büntetve. Súlyos sérülést is okozott, de felfegyverkezve elkövetett garázdaság is szárad a lelkén, késsel hadonászva okozott sérülést valakinek. Ült is már. Jobb, hogy a baleset helyszínén nem állították meg a civilek, mert nagy valószínűséggel nem hagyta volna magát.

M. hétfőn Újpesten okozott halálos tömegbalesetet. Az áldozat egy családapa, aki 14 éves lánya mellett halt meg az autójában.