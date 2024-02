A Fenyő-per kapcsán nyilatkozó Portik Tamás a Fővárosi Törvényszéken az utolsó szó jogán elmondta: nemcsak az Átlátszónak, hanem a Magyar Nemzetnek adott interjúját is cenzúrázta a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP), és nem engedte megjelentetni az interjút.

MTI Fotó: Kovács Tamás

Az Átlátszó szerint a Fenyő-ügy perében február 1-jén, csütörtökön Portik Tamás hosszan beszélt az utolsó szó jogán, és sok mindenről szót ejtett a Fővárosi Törvényszéken. A helyszínen volt az MTI és a Magyar Nemzet is, ám a kormányközeli médiumok sok részletet kihagytak ebből – tudta meg a media1.hu.

Portik a bíróságon elmondta, hogy szerinte alaptalan az ügyészség összes vádpontja, és neki nincs köze sem a merénylethez, sem annak megszervezéséhez, és hogy a vád főképp hamis tanúvallomásokon alapul, ugyanakkor az őt esetleg mentő tanúkat nem hallgatta meg a bíróság. Szerinte a rendőrség vezetésében valakik elérték, hogy szinte az összes, a kilencvenes években elkövetett leszámolásos ügyet vele hozzák kapcsolatba, ezért szerepel terheltként több büntetőeljárásban is. Portik állítása szerint nem vehetett részt az 1998. február 11-én elkövetett merénylet előkészületeiben sem, mert az azt megelőző év tavaszán a családjával az Egyesült Államokba utazott, ahol huzamosabb ideig tartózkodtak.

Ezt a részt még az MTI is lehozta, ám az alábbi részleteket már kihagyták.

Portik ugyanis a kitért arra, hogy az Átlátszónak és a Magyar Nemzetnek adott interjúit letiltotta a büntetés-végrehajtás.

Elmondta: szemenszedett hazugság volt, hogy az átlátszós beszélgetést technikai okok miatt kellett félbeszakítani. Anno ugyanezt mondta az Átlátszó újságírója is: semmiféle műszaki vagy technikai hiba nem lépett fel.

Most azt is kiderült, hogy Portik a Magyar Nemzetnek is interjút adott, ám a börtönparancsnokság azt is elutasította.

Az Átlátszó megkereste az ügyben a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát, több kérdést is feltettek az ügyben, ám nem kaptak teljeskörű választ.

Tájékoztatjuk, hogy a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, bármely fogvatartottal kapcsolatba hozható valamennyi adat, információ bűnügyi személyes adat, így a hatályos jogi szabályozás nem ad lehetőséget válaszadásra konkrét személyre, eseményre vonatkozó kérdések tekintetében.

De nemcsak a BVOP, hanem a Magyar Nemzet is hallgat a cenzúra ügyében. Az Átlátszó vonatkozó kérdéseire a lap nem reagált. Sőt: a lap még az utolsó szó jogán elmondott beszéd szemléjéből is kihagyta ezt a részletet.