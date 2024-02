A miniszterelnök elárulta, mi volt a legemlékezetesebb farsangi jelmeze.

Orbán Viktor/Facebook

Mint ismert, Orbán Viktor előszeretettel használja a közösségi médiát, a Facebook és az Instagram mellett most már a TikTokon is gyakran tesz közzé tartalmakat. Most például felkerült a profiljára egy farsangi tematikájú videó, amiben tegy régi emléket is felidéz.

Kiderül belőle, hogy egyszer az édesanyja rávette arra, hogy tv-nek öltözzön.

Rém kínos volt. Nagyon rosszul éreztem magam

– mondja kuncogva. De elmondta azt is, hogy a klasszikus csörögefánkot részesíti előnyben a szalagos helyett, hogy a gyerekei az édesanyjuk segítségével készítették el a jelmezeiket, mert a miniszterelnökünk nem éppen ügyeskezű.

És ha már farsangi időszak, akkor azt is elmondja, hogy a disznóvágáson otthon érzi magát.