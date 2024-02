Csak a blézere közel 3000 euróba került.

MTI/Balogh Zoltán

Mint ismert, idén is megnyitotta kapuit Semjén Zsolt kedvenc rendezvénye, a FeHoVa kiállítás. A hvg.hu kiszúrta, hogy a NER vadászati szenvedélyéről ismert elitje mellett Mészáros Lőrinc és kedvese, Várkonyi Andrea is megjelent a rendezvényen – természetesen nem is akárhogyan.

Várkonyi egy monokróm, Párizs térképét ábrázoló Dior blézerben libbent be a kiállításra, ami több mint egymillió forintba kerül, egészen pontosan 2850 euróba. De a szintén Dior márkájú hosszú, bézs szoknya is közel egymillió forintba kerül, euróban 2550-et ér. Ehhez képest a (szintén Dior) öv kifejezetten olcsónak számít, alig 300 ezer forintért dobálják az ember után, euróban kifejezve 760-ba került.

Várkonyi mostanában többször is beszélt a magánéletükről, a Mészáros Lőrinccel való romantikus kapcsolatukról, ezek során mindig következetesen leszögezi, hogy nem a pénze miatt van együtt a vállalkozóval.