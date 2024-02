Azariah az utcára vonul a pedofilbotrány miatt – Ismert influenszerek hívják tüntetni az embereket

Azariah-val az élen összefogtak a legismertebb influenszerek, hogy tüntessenek "az áldozatok védelme, az átláthatóság, az emberi tisztesség és az őszinte társadalmi párbeszéd érdekében".

Fotó: Instagram/osvvath_zsolt/

Elegünk van. Oldalaktól függetlenül fontosnak tartjuk, hogy civil emberként felemeljük a hangunkat az áldozatok védelme, az átláthatóság, az emberi tisztesség és az őszinte társadalmi párbeszéd érdekében. Elkeseredettek vagyunk.

Az elmúlt napok történései arra sarkalltak minket, hogy együtt lépjünk ki az online térből. Nagyon nincs rendben, hogy a magyar közélet uszításból, gyűlöletkeltésből, karaktergyilkosságokból áll. És ha ez nem lenne elég kiábrándító, az is kiderült, hogy a pápalátogatás ürügyén szabadon engedtek egy embert, aki aktív segítője volt egy gyermekbántalmazó erőszaktevőnek. Elnöki kegyelemmel szabadult, erkölcsi bizonyítványt kap, bármikor újra gyerekek közelében dolgozhat.

Ami történt, az túlmutat a volt köztársasági elnök és a volt igazságügyi miniszter személyén és felelősségén. A legkiszolgáltatottabb, tragikus sorsú gyermekeket hagyta cserben az állam, amikor egy bántalmazó intézményigazgatóra bízta őket. A cserbenhagyás után most el is árulták az áldozatokat. A dühünket, a fájdalmunkat, az együttérzésünket szeretnénk ezúton is kifejezni.

Hány ilyen ügy van még, amiről nem tudunk és amit elhallgatnak?

Emeld fel te is a hangod, amikor az áldozatok hangja nem hallatszik!

Ne fordítsd el a fejed, amikor bántják a védtelent!

Ne legyél közönyös!

Találkozzunk február 16-án, pénteken 18:00-kor a Hősök terén!