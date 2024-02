A miniszterelnök február 17-én szombaton tartja az évértékelő beszédét, amit a Facebookon követhetünk. Cikkünk frissül.

Orbán Viktor/Facebook

A miniszterelnököt a fenkonferálás után vastapssal várták a nézők, Orbán pedig rögtön belevágott a legkényesebb témába: Novák Katalin lemondásának kérdéskörébe.

A '24-es év nem is kezdődhetett volna rosszabbul. Köztársasági elnökasszonyunk benyújtotta lemondását az országgyűlésnek, olyan ez mint egy rémálom, mindannyiunkat megvisel.

Ezután arról beszélt, hogy Novák midnannyiunkért dolgozott, sőt harcolt. Szerinte ő az országgyűlésbe való volt, családanyaként pedig a magyarok jobbik énjét testesítette meg. Hozzátette azt is, hogy imponált neki, hogy Novák nem a férfiakhoz mérten igyekezett dolgozni.

Távozása bár helyes, nagy veszteség Magyarország számára.

– mondta. Orbán szerint a nemzet egységét a lemondás megosztotta, de ezen Novák már nem tud változtatni. Ezután belengette az új elnök megválasztását is.

A jó emberek is hoznak rossz döntéseket. A legjobbakkal is megesik

– igyekezett mentegetni Novákot. Orbán úgy gondolja, hogy most a kormány dolga, hogy az erkölcsi rendet helyreállítsa és a a helyzetet jogilag is orvosolja. Ezután a gyermekek sérthetetlenségét hangsúlyozta.

A lemondás helyes volt, és megerősít bennünket.

– hangsúlyozta.

Ami a lemondás körüli vitát illeti, azt mondta:

A távozó két asszony kisujjában több méltóság van, mint a baloldal összes vezetőjében együttvéve.

Szerinte mindebből nekünk tanulnunk kell, és emlékeztet arra, hogy mennyi kockázattal kell mindennap szembenéznünk. Ezzel együtt már felhozta az új jelszavukat is: a szuverenitást.

A politikában mindig csak egy ütésre vagy a padlótól, ezért csak a gondos mérlegelés és a körültekintő óvatosság segíthet, meg persze az, ha egy megelőző keresztbeveréssel kiütöd az ellenfelet.

Végül azzal zárja a gondolatmenetet, hogy Novák cselekedetére nincs magyarázat, ez is fűti fel annyira indulatokkal a jobb oldalt (a balról nem szól). Majd a témánál maradva kitér arra, hogy most feladatot is kapott ezzel a kormány.

Elsősorban meg kell változtatni a gyermekvédelmi rendszert az alkotmánytól a miniszteri rendeletekig. Ezzel pedig bejelentett egy új gyermekvédelmi csomagot.

Szerinte „a képmutató és kétszínű baloldal ott majd vitézkedhet”.

Kiemelte, hogy most sürgető a következő köztársasági elnök megválasztása is. Az átmeneti időszakot szeretné minimálisra szorítani. Ezután témát vált.

Orbán arra számít, hogy 2024 is nehéz év lesz, mint ahogy az 2019 óta van minden évben.

Itt elkezdi sorolni, hogy az elmúlt nehéz 5 évben mennyi mindent tett a Fidesz. Ennek kapcsán először a munkahelyek számának a növeléséről beszél – azt ígéri, még 300 000 embert szeretnének bevonni a munkavállalók közé. Szeretne azoknak is munkát adni, akik külföldről jönnek haza: szerinte egyre többen vannak így, sokkal többen, mint azok, akik elmennek (nem tudjuk, ezt milyen statisztikára alapozza).

Sikerült megvédeni a nyugdíjakat is.

De szerinte ez elvárható tőlük, mert már a legelején így állapodtak meg a nyugdíjakka. Ezután arról beszél, hogy milyen bravúrosan adták vissza a 13. havi nyugdíjat, amit a „baloldal elvett”.

Ez minden évben erőfeszítést és költségvetési kötéltáncot követel Varga Mihály pénzügyminiszter úrtól. Köszönet érte.

Tovább hangsúlyozza, hogy ők tisztelik a nyugdíjasokat, míg a baloldal nem.

Ezután a gazdasági sikerekről beszél, véleménye szerint sikerült megtartani a külkereskedelem és az export mértékét – ezzel elkerülhetővé vált a pénzügyi csőd és a megszorítások. Emiatt Szijjártó Péternek mondott köszönetet.

Nehéz év ide vagy oda, tavaly is sikerült közelebb hozni magunkhoz a külhoni magyarokat.

Ezt a hídépítésekre, vonat- és repülőjáratok növekedésére utalt.