Kirúgták a biztonsági őrt, miután fotók készültek a sárbogárdi akkumulátorhulladék-lerakatról

10 ezer tonna akku-selejtet tárolnak majd Sárbogárdon, egy olyan volt ásványvízüzemben, ahol a kút összeköttetésben van az ivóvízhálózattal.

Kép: RTL Híradó

Elbocsátották a nyugdíjas biztonsági őrt, miután fotók készültek a sárbogárdi akkumulátorhulladék-lerakatról – tudta meg az RTL. Néhány napja derült ki:

Tízezer tonna veszélyes hulladékot akarnak tárolni Sárbogárdon, a lakóházak közvetlen szomszédságában.

A volt sárbogárdi ásványvízüzem épületébe állítólag december eleje óta kamionokkal hordják az akkumulátorgyárakból a selejtes és el nem adott akkumulátorokat – számolt be róla korábban a Híradó. Úgy értesültek, a hulladék feldolgozásában is részt vehet majd a telephely. A Párbeszéd szerint a kormányhivatal már ki is adta az engedélyt a 10 ezer tonna akku-selejt tárolására.

A fényképeket is a Párbeszéd hozta nyilvánosságra a lerakatról, a képek alapján feljelentést is tesznek. tesz feljelentést a Párbeszéd. Az ellenzéki párt szerint felelőtlenség, hogy a selejt akkumulátorokat egy olyan volt ásványvízüzemben tárolják, ahol a kút összeköttetésben van az ivóvízhálózattal.

Sükösd Tamás polgármester azt mondta a Híradónak ők is csak alig több mint egy hete tudják, hogy a telephely egy részét ilyen célra adták bérbe. Hozzátette:

Tekintettel arra, hogy az egyetlen hivatalos aktus az a kormányhivatal által kiadott hulladék-gazdálkodási engedély, így ezzel szemben fogunk egy közigazgatási pert indítani.

A szóban forgó cégnek nem ez az első olyan ügye, amely akkumulátorhulladékkal kapcsolatos.