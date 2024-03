Akár 120 ezerbe is kerülhet egy ottalvós tábor a tavaszi szünetben – Mi lesz a gyerekekkel 12 napon át?

A tavaszi szünet közeledtével a táborok iránti kereslet jelentősen megnőtt, és a helyek gyorsan fogynak. Tóth Béla, a Táborfigyelő vezetője szerint a táborok már 60-70 százalékos foglaltságot mutatnak, így a szülőknek sietniük kell, ha megfelelő programot szeretnének találni gyermekeik számára.

Fotó: freepik.com

Az idei tavaszi szünet hosszabb lesz, mint korábban, március 28-tól április 8-ig tart, ami több lehetőséget kínál az akár több napos táborozásra is. A kínálat alkalmazkodott a megváltozott igényekhez, és a témakörök is bővültek: a rajzfilmes, fejlesztő és kézműves táborok mellett életvezetési és kalandtáborok is szerepelnek a választékban, így minden korosztály számára található izgalmas program.

Üdítő fejlemény, hogy már az összes iskolai korosztályt lefedik, vagyis 6-tól 18 éves korig mindenki találhat kedvére valót.

Tóth Béla, a Táborfigyelő vezetője elmondta: a táborok árai változatosak, az egyhetes napközis táborok általában 40 ezer forinttól kezdődnek, míg az ottalvós táborok ára 50 ezer forinttól indul és akár 120 ezer forintig is elérhet, a téma és a tábor hossza függvényében.

Tóth Béla hangsúlyozza, hogy a tavaszi táborok iránti kereslet miatt érdemes mihamarabb helyet foglalni, hogy a szülők és gyermekek a legjobb élményekkel gazdagodhassanak.

A jó hír az hogy még nem késtek el a szülők, mert jelenleg 60-70 százalékos foglaltságon állnak a táborok, de azért nem árt sietni, mert gyorsan változhat a helyzet – fogalmazott.