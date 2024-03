Magyar Péter: megjelent a nemzet nagy feljelentője – Tényi István hamis vád miatt tett indítványt

Magyart az ügyészség folytatólagos tanúkihallgatásra hívta be március 26-án 9 órára, ekkor mutatja be a bizonyítékait.

A Fővárosi Nyomozó Ügyészségre valóban érkezett egy, a hamis vád gyanújával foglalkozó beadvány Magyar Péter szerdai tanúvallomását követő kijelentései alapján – közölte a hvg.hu kérdésére a Központi Nyomozó Főügyészség.

A vádhatóság elmondta azt is: már vizsgálják, hogy ez alapján indokolt-e elrendelni a nyomozást.

Ahogy arról az atv.hu is beszámolt, szerda délelőtt a Schadl-Völner ügyben három súlyos állítást is megfogalmazott Magyar Péter, akit tanúként hallgatott meg az ügyészség. Bizonyítékokat nem adott át, állítása szerint azokat a következő meghallgatásra tartogatja.

Magyar állításai a következők:

szerinte Schadl György „Rogán Antal propagandaminiszter-embere” volt, illetve hogy a kormány már a meggyanúsítás és az őrizetbe vétel előtt tudott arról, hogy büntetőeljárás és titkos megfigyelés zajlik, „és erről Völner Pált is tájékoztatták”.

Magyar legsúlyosabb állítása azonban az, hogy szerinte

„Rogán Antal és/vagy Rogán Antal emberei bementek az ügyészségre, és manipulálták, átírták, megmásították az ügyészségi iratokat”.

Kiemelte, hogy ezeket az állításokat bizonyítani is tudja, ám ezt most nem tette meg. A kihallgatása után azt ígérte, hogy március 26-án, amikor újra meghallgatják, leadja a rendelkezésére álló anyagokat is, amelyeket ma állítása szerint azért nem vitt magával, mert nem tudta, hogy pontosan milyen ügyről lesz szó.

Nem sokkal később Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője az atv.hu-nak azzal reagált Magyar Péter szerdai kijelentéseire:

“bosszút akar állni”, “a kormányt és annak tagjait okolja azért, mert elhagyta a felesége, és elveszítette a felesége által szerzett munkahelyeit”.

Azaz elszólta magát, miszerint igenis családi alapon osztogatnak a mai Magyarországon zsíros állásokat.

A Központi Nyomozó Főügyészség közleményben reagált. Ebben többek között visszautasítják Magyar Péter állítását, miszerint bármelyik ügyész figyelmeztetett volna bárkit az eljárásról.

Nem lett meglepetés, Tényi István a Magyar-ügyben is tett feljelentést Fotó: HírTV

A Magyar Nemzet írása szerint a fel- és bejelentéseiről ismert Tényi István tett hamis vád gyanújával beadványt az ügyészségre Magyar kijelentései miatt. A feljelentése elbírálása folyamatban van, ami után három dolog történhet:

elrendelik a nyomozást, elutasítják a feljelentést, vagy feljelentés-kiegészítést kérnek.

Magyart az ügyészség folytatólagos tanúkihallgatásra hívta be március 26-án 9 órára. Ő azt ígérte, arra az alkalomra magával viszi a bizonyítékait, köztük az általa készített hangfelvételeket, és ha lehet, ezeket nyilvánosságra is hozza.