Magyar Péter: "Judit, ne félj, felszabadítana az igazság!"

Magyar Péter azt üzeni volt feleségének, hogy ne féljen szembemenni velük, egy ország állna mögé!

Folytatódik az adok-kapok Magyar Péter ügyben. Mint az várható volt nagyot bolydult a politikai közélet, miután Varga Judit exférje nyilvánosságra hozta hangfelvételét, melyet már régóta ígért. Mint azt a propeller.hu is megírta, ezen Varga Judit és ő beszélgetnek a Schadl-ügyről. Ebből kiderül, hogy a volt igazságügyi miniszter gyakorlatilag elismeri, hogy minisztériumi emberek nyúltak a Schadl-ügy aktáiba és húztak ki onnan iratokat és Polt Péter legfőbb ügyész nem tartotta kézben a dolgokat a szervezetnél.

Magyar Péter azt üzente volt feleségének: álljon ki az igazsággal a nyilvánosság elé, mert az felszabadító érzés. Fotó: Facebook/Magyar Péter

Ezután Varga Judit reagált erre. Azt írta, hogy volt férje korábban is terrorizálta és zsarolta őt – írta a propeller.hu. Volt olyan eset, amikor könyveket, a nadrágját és annak övét is Varga Judit hátához vágta Magyar Péter.

A politikusnak készülő férfi erre felszívta magát és reagált volt felesége vádjaira egy Facebook bejegyzésében. Állítása szerint a vádak nem igazak, nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazásnak minősülnek. Így akarják elterelni a figyelmet a hangfelvétel lényegéről.

„Nem, Judit, te nem azért mondtad ezeket, mert ezt akartam volna hallani, hanem azért mert te is tudtad, hogy a maffiának dolgozol. Mint ahogy most is tudod és nem mersz velük szembemenni. Szerintem ne félj, az igazság felszabadít. Egy ország állna mögéd.” – írta Magyar.